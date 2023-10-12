佐敦奪命工傷｜資深電工墮斃　家屬到殮房認屍　下午晤精進商恩恤

任職電工逾30年的蘇金順（56歲），周二（10日）下午倒臥油麻地渡華道4至8號消防局發展項目地盤內電纜房，頭傷流血昏迷，懷疑從4至5米高的電纜架失足墮下，送院搶救不治。今日（11日）死者家屬到葵涌公眾殮房認屍，下午會與資方精進建築商討恩恤事宜。



涉事地盤總承建商為精進建築，過往3年多旗下地盤發生4宗工業意外釀6死。勞工處向精進發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤高處進行鋪設電纜工作；發展局並進一步規管延長暫停精進所有工務工程類別的投標資格的期限至2024年12月31日。

蘇金順長子偕其他家屬今日（12日）早上8時許到葵涌公眾殮房認屍。蘇先生昨日路祭後向傳媒表達對地盤安全的不滿：「我老豆瞓咗喺度個幾鐘都冇人理，個幾鐘頭先報到警喎，仲要唔係好偏僻咋喎喺個房仔（電纜房）度，瞓咗個幾鐘頭先去報警。以我所知就係個幾鐘頭先報警，瞓咗喺度個幾鐘冇人理，安全都好有問題啦，點解安全（程序）個幾鐘都可以冇行嘅？」

蘇先生指爸爸已經任職電工超過30年，一定明白安全規例及措施，質疑地盤安全「好有問題」，尤其據他所知證物相片顯示安全帶「冇繩冇扣」，地盤卻向家屬表示有繩有扣。資方明日會開會商討恩恤賠償，蘇表示：「賠幾多錢都唔緊要，我都冇咗個爸爸咯。」

據了解，蘇金順在涉事地盤兼職電工，開工未夠一星期，事發時他在地盤地下大堂位置，乘電動升降台至3至4米高的電線槽，其後他離開升降台，沿電線槽向橫爬了5至10米距離，期間意外墮下。當時他身穿安全衣，身上亦有安全帶，但暫未能確定該安全帶的狀況：而工人的頭盔則遺留在電線槽上。

↓↓10月11日死者家屬到地盤路祭↓↓

