精進工程釘牌｜工字鐵壓斃丈夫　遺孀嘆﹕認同釘牌但未能還其公道

「精進建築工程有限公司」去年涉及一宗致命工業意外，位於油塘東源街地盤一名男工被巨型工字鐵壓死。今午（18日）發展局局長甯漢豪聯同屋宇署署長余寶美，宣佈拒絕批其續期申請，由11月16日起生效。死者55歲鐵器工人陸偉英的遺孀，認同政府拒絕續牌的做法，但表示即使該建築公司遭「釘牌」亦未能還她一個公道，她無奈嘆稱：「只係想知整件意外發生過程，咁就可以還我公道啦」。



精進建築工程的母公司興聯集團，旗下另一間「精進建築有限公司」亦曾發生嚴重工業意外，包括安達臣道地盤冧天秤3死事故。被問及就其他建築公司應否「釘牌」，陸太表示從未想要建築公司停牌，只希望「佢哋可以睇緊啲、揸緊啲安全去做，畢竟係一條人命」，不想再次發生同類型意外。



陸太晚上接受訪問時仍然十分傷心，眼泛淚光不時抽泣。（林振華攝）

事發去年12月14日，55歲鐵器工人陸偉英在東源街「精進建築工程有限公司」樓宇建築地盤B1層工作，並獨自用「風媒」切割工字鐵，其間一條約4米乘1米的工字鐵在離地約1.2至1.3米位置突然墮下，壓住陸男上半身，其他工人隨後見狀報警，大批救援人員到場，消防處坍塌搜救專隊亦出動，耗時約1小時將陸男救出送院搶救，惜終告不治。死者的太太任職地盤清潔工，趕至醫院了解時驚聞喪夫噩耗，當場傷心嚎哭。

55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（黃偉民攝）