山景邨惡煞毆保安｜警拘共12人　包括屯門新義安話事人跛榮及門生

周三（25日）5名新義安惡煞在屯門山景邨疑不滿被鎖車，「爆粗」辱罵保安員，更公然響朵自稱黑社會：「當我新義安流㗎。」繼而動粗襲擊保安。警隊高層對案件大為震怒，連日來高調反黑，警務處處長昨晚更落區督師。

警方過去兩日先後在落馬洲、屯門及青山拘捕12人（26至63歲），涉嫌「以三合會社團成員身分行事」、「串謀傷人」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「協助罪犯」。消息指，12名被捕人包括屯門新義安話事人「跛榮」及其3名左右手「細發」、「阿庭」及「潺仔強」，另外亦包括部分施襲者。



多人包圍保安員。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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警方連日高調反黑 一哥親自督師



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據悉，警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視。昨日（26日）晚上，警務處處長蕭澤頤親自到場，到屯門青菱徑一帶的「波樓」、遊戲機中心、酒吧等進行查牌。他再次強調，所有保安從業員是警隊的緊密合作夥伴，他們執行職責時若有任何人對其作出違法、暴力行為，警隊絕不容許，會鍥而不捨對相關人士繩之以法。行動期間，警方於波樓帶走一名男子涉嫌未交罰款被通緝。

新界北總區昨日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源。