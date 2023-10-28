山景邨毆保安｜3施襲者被捕控3罪　「當我新義安流㗎」撻朵男落網

屯門山景邨日前有惡煞疑不滿被鎖車，向3名保安員施襲，更撻朵稱自己是三合會成員，語出驚人「當我新義安流㗎！」後囂張地登車離去。事件引起警隊高層震怒及高度重視，不僅指示反黑組全力偵破案件，更展開一連四日的「犁庭掃穴」行動，打擊黑幫氣焰。



警方連日來不斷展開拘捕行動，施襲者所屬的屯門新義安可謂雞犬不寧，最大話事人「跛榮」連同他的3名得力左右手「細發」、「阿庭」、「潺仔強」統統被捕，至今合共拘捕14人，全部是「跛榮」線人馬。消息指，案發當日，在場的一行5名惡煞中，4人有份出手傷人，當中3人已落網，綽號分別是「肥格」、「細聰」及「XX肥」，1人在港被捕，2人曾分別潛逃內地、澳門，惟自知無路可逃終回港接受法律制裁。其餘1名仍在逃的男子則著草至海外，警方正全力緝捕其歸案。據悉，當日大叫「當我新義安流㗎！」的惡煞便是肥格。



多人包圍保安員。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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事發於10月25日凌晨時分，山景邨3名保安員發現有4輛車違泊遂進行鎖車，詎料一行5人的車主、司機在附近餐廳用饍出來後發現，大為不滿，向3名保安員施襲，又以粗言辱罵，更自稱三合會成員，事後逃去無蹤。

新界北總區反三合會行動組接手調查，先於26日拘捕12人，包括最大話事人「跛榮」，其左右手「細發」、「阿庭」、「潺仔強」。經進一步調查後，再於27日及28日，在屯門及大嶼北再拘捕另外2名本地男子，年齡30及20歲，他們分別涉嫌干犯「以三合會社團成員身分行事」及「襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）」。

據了解，案發當日一行5名惡煞中，其中1人不曾動手，早前已被警方拘捕，暫未有落案起訴。其餘4人均曾襲擊保安員，當中1人目前仍然潛逃海外；餘下3人分別是姓蕭30歲男子「肥格」、姓譚33歲男子「細聰」及姓梁20歲男子「XX肥」，1人已於案發後即時在港被捕，2人則分別潛逃至內地及澳門，據悉已知自己行藏曝露，無處可逃只好回港，在過關時被警方即時拘捕。

3名牽涉襲擊受害者的疑犯，被暫控一項「以三合會社團成員身份行事」，「襲擊致造成實際身體傷害」及「普通襲擊」罪，並於10月30日押至粉嶺裁判法院提堂。其餘11名被捕男子獲准保釋候查及需於12月中旬向警方報到。警方行動仍然在進行中，不排除會有進一步拘捕行動。

警方表示，今日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度。（王譯揚攝）

為打擊黑社會氣焰，新界北總區得到總部反三合會調查科協助，由26日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會分子及其收入來源，加強打擊力度。26日晚上，警務處處長蕭澤頤親自到場，到屯門青菱徑一帶的「波樓」、遊戲機中心、酒吧等進行查牌。他再次強調，所有保安從業員是警隊的緊密合作夥伴，他們執行職責時若有任何人對其作出違法、暴力行為，警隊絕不容許，會鍥而不捨對相關人士繩之以法。