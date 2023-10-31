人蛇潮︱13孟加拉漢付$5.6萬來港　石鼓洲風餐露宿一夜缺水糧求救

本港近日湧現人蛇潮，10日內至少有7批偷渡人士、合共逾百人被截獲，單單今日（31日）便有兩宗非華裔非法入境事件。其中一批合共13人的孟加拉漢，被發現在石鼓洲缺水缺糧獲救。消息指，13人向中間人支付80萬孟加拉幣（折合約5.6萬港元），帶他們從孟加拉偷渡到香港。他們於本月25日由故鄉乘搭飛機到中國昆明，然後轉乘火車前往廣州，再經的士到達一個不知名的碼頭。昨（30日）晚約8時，他們於碼頭登上快艇越境進入香港境內，被安排在石鼓洲落船，懷疑在島上風餐露宿整整一夜，無水無糧加上不清楚自己的位置，只好於今晨8時許求救。水警接報到場尋獲眾人，其後由飛行服務隊協助下將他們送往警署扣查。



另外於上午10時許，警方分別在大嶼山二澳、南涌村、港鐵東涌站、牙鷹角營地等地，合共截獲逾4人，均來自巴基斯址或印度，懷疑他們是非法入境者。

上周六（28日）早上9時15分，警方接報指蒲台島石灘有人揮手求救，水警到場發現島上共有28名未能出示有效身份證明文件，相信是非法入境者，當中18人為孟加拉裔、3人為巴基斯坦裔、7人為印度裔。最後他們分批由政府飛行服務隊用直升機，及水警船接走。

上周六（28日），警方在蒲台島石灘拘捕28名孟加拉裔、巴基斯坦裔及印度裔非法入境者



13名非法入境者被押往水警南分區基地；另外15人則被政府飛行服務隊用直升機接走。（陳浩然攝）

上周五（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，水警到場帶走28名孟加拉籍人士，全部未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。

上周五27日，警方於橫瀾島拘捕28名孟加拉籍非法入境者



上周三（25日）上午8時許，警方接報西貢萬宜水庫東壩附近有的士接載多名南亞裔人士。警員到場截獲3輛的士，拘捕10名男子；另外在路障中亦拘捕5人。被捕人士包括5名孟加拉人、8名巴基斯坦人及兩名印度人。

上周三（25日）警方在西貢萬宜水庫東壩拉共15名「人蛇」



上周日（22日）傍晚6時許，有漁民途經果洲群島一帶，聽到薯莨洲傳出「HELP」的求救聲，於是報警。最後救援人員在島上救起9名巴基斯坦男子，他們缺水缺糧，並無受傷，由水警送到西貢對面海水警基地作進一步調查。而翌日（23日）上午6時許，水警在后海灣水域亦截獲一艘舢舨，拘捕上面10名非法入境的巴基斯坦男子，以及1名內地男子。