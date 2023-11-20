愛狗機構被聲稱賣狗肉FB專頁盜用轉數快號碼　流浪狗之家：已報警

近日有facebook專頁聲稱賣「香肉」，引來大批網民向Facebook舉報，漁農自然護理署及警方跟進調查。 有網民曾向該專頁查詢購買詳情，而賣家提供的轉賬資料竟然是「香港流浪狗之家 」轉數快號碼。今日（20日）凌晨，「香港流浪狗之家 」在facebook發文澄清售賣狗肉的謠言，並指被人盜用賬戶，已就事件向警方報案。



有網民在聲稱賣「狗肉」的facebook專頁稱，狗肉賣家為「香港流浪狗之家」，並有對話截圖可證明，著網民舉報其。「香港流浪狗之家 」創辦人Angela凌晨在facebook發文表示，「近日注意到網上惡意抹黑本機構售賣狗肉之失實謠言。並盗用了我們帳戶，我們已就此向警方報案並將事情交由警方處理。警方並非常重視這件案件。特此聲明香港流浪狗之家從未售賣狗肉或進行狗肉買賣交易。本機構強烈譴責惡意抹黑香港流浪狗之家之行為並保留採取法律行動之權利。」更在帖文上附上一張打鼓嶺警署的圖片。

警方指日前，兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付$30元訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android 毒app進行訂貨。

毒app會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

使用蘋果手機系統的顧客由於未能安裝毒app，便會被要求轉帳$30 至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。

警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾$114萬元。