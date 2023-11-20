騙徒fb稱賣狗肉　警指涉誘食客下載假app訂貨　呃銀行資料詐財

近日有facebook專頁發出帖文寫明賣「狗肉」，即使隨後修改為「香肉」，但都引來各界關注，警方接獲漁農自然護理署轉介，經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。該程式會要求取得顧客的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料，其後騙徒會轉走戶口内的存款並失去聯絡，深水埗警區及網絡安全及科技罪案調查科會繼續跟進有關懷疑虛假手機應用程式及社交專頁，以防市民受騙。據了解，騙徒在案中使用即時通訊軟件WhatsApp，至於虛假手機應用程式名叫「送達百貨」。



涉嫌意圖賣狗肉的宣傳製圖分別有2鍋肉類及卡通狗隻圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。（涉事facebook專頁圖片）

涉事facebook專頁今年10月設立，目前只有2個帖文，但內容和宣傳製圖一模一樣，翻查其中1個帖文，最初版本寫明賣「狗肉」，但前日（18日）傍晚改為賣「香肉」，專頁繁簡標榜「新鮮美味的香肉，提供高品質的肉質和豐富的口感，適合用於各種美食創意」，更強調「致力於提供新鮮、衛生的香肉」，歡迎食家嘗試其產品，「體驗獨特的風味和食慾盡開的美食之旅」，價錢方面，有興趣人士需要2斤起購買，盛惠328元，每加1斤，付多150元。

至於宣傳製圖則有真正食物照片和狗隻卡通圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。

其中1個帖文最初版本寫明賣狗肉，但前日（18日）傍晚改為賣「香肉」。（涉事facebook專頁截圖）

警方昨日（19日）表示，接獲漁護署轉介，指發現有人於社交專頁上刊登廣告聲稱出售「香肉」，警員經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。該程式會要求取得顧客的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料，其後騙徒會轉走戶口内的存款並失去聯絡。

深水埗警區及網絡安全及科技罪案調查科會繼續跟進有關懷疑虛假手機應用程式及社交專頁，以防市民受騙，深水埗警區動物罪案專隊亦會繼續聯同漁農自然護理署作進一步調查，了解案件會否牽涉其他罪行。

警方再次呼籲市民，切勿隨便從可疑網站下載任何檔案。此外，市民可多使用警方的「防騙視伏器」應用程式。遇到懷疑時，亦可致電警方24小時防騙易熱線18222。

漁護署同日發稿稱，在近日的恆常網上巡查中，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，已即時展開調查，並會聯絡警方一同跟進。署方續指，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控。

漁護署表示，根據《貓狗規例》，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用；亦不得售賣使用狗肉及貓肉作的食物，違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。署方強調，絕不容忍有關違法行爲，必定會嚴格執法，嚴肅跟進所有違規行為，並呼籲市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況，應致電1823舉報。

香港01獨家揭發油麻地店舖出售走私貓狗肉 店主判囚

《香港01》今年2月獨家揭發，油麻地一間食材店出售內地走私的貓肉和狗肉，漁護署之後執法調查，現場撿獲貓肉，店舖負責人4月被判即時監禁十星期。