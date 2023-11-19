網店發文疑賣狗肉　漁護署：與警方跟進正蒐證　如屬實將提出檢控

近日有Facebook專頁發帖寫明賣「狗肉」，後來修改為「香肉」，惹來各界關注及批評。漁護署今日（19日）表示，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控，並會聯絡警方一同跟進。署方指，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，強調絕不容忍有關違法行爲。



玉鼎發文稱售賣香肉（玉鼎Facebook截圖）

Facebook專頁「玉鼎」近日發帖，初時稱有「新鮮美味的狗肉」，後來內文將狗肉改為香肉。帖文附上一張有卡通犬隻的圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」。

漁護署今日發稿稱，在近日的恆常網上巡查中，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，已即時展開調查，並會聯絡警方一同跟進。署方續指，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控。

漁護署表示，根據《貓狗規例》，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用；亦不得售賣使用狗肉及貓肉作的食物，違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。署方強調，絕不容忍有關違法行爲，必定會嚴格執法，嚴肅跟進所有違規行為，並呼籲市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況，應致電1823舉報。