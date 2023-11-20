流浪狗之家遭賣狗肉fb盜用轉數快　創辦人：利用狗狗行騙天理不容

近日有兩個facebook專頁聲稱賣「狗肉/香肉」，引來大批網民向Facebook舉報，漁農自然護理署及警方跟進調查。有網民指，專頁提供的轉賬資料竟然是「香港流浪狗之家」轉數快戶口號碼。目前收養508隻流浪狗的「香港流浪狗之家」創辦人Angela，今日（20日）接受《香港01》訪問表示，目前賬戶沒有收到任何關於購買「狗肉」的捐款，認為騙徒利用機構的賬戶欲盜用與其有任何聯絡的市民資料。她強調清者自清，「行騙已經好唔啱，更加要利用狗狗嚟做呢啲，更加天理所不容！」



創辦人Angela表示，目前機構共收留了508隻流浪狗。（受訪者提供）

有網民在聲稱賣「狗肉/香肉」的facebook專頁稱，狗肉賣家為「香港流浪狗之家」，並有對話截圖可證明，著網民舉報機構。「香港流浪狗之家」今日凌晨在facebook發文表示，已就事件向警方報案，並特此聲明機構從未售賣狗肉或進行狗肉買賣交易，又強烈譴責惡意抹黑機構的行為，稱會保留採取法律行動的權利。」

創辦人Angela表示，目前機構共收留了508隻流浪狗，上周更救助了10隻，流浪狗身上各有不同疾病，今日亦需帶狗狗看醫生，近日非常忙碌，因此本身沒有留意賬戶遭人盜用。她指是突然有記者向她告知事件，於是立刻查看並證實確遭人盜用。她說，戶口收到的捐款不多，「亦都唔會話有個啲328蚊一斤，加150蚊多一斤呢啲奇奇怪怪嘅捐款」，強調都是每個月善心人支持流浪狗的捐款，昨日查看過這兩天的捐款，確定並無賣狗肉相關的金錢轉賬。昨日與女兒已即時報警，事件交由警方處理，又指警方高度重視事件。

Angela稱，騙徒即便假借機構賬戶，亦不會收到金錢，因為捐款只會進入機構的戶口，估計騙徒利用機構的賬戶欲盜用與其有任何聯絡的市民資料，不過她不清楚詳細的情形。她又指，現時騙徒的手段非常卑劣，且層出不窮，「我覺得好無辜。」她表示，自己建立香港流浪狗之家的初衷是因為目睹物質豐盛的社會出現流浪狗這些孤苦無依、可憐的事情，因此成立機構救助流浪狗。