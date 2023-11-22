男醫生着校裙潛校被捕　佛教大雄中學：疑人進校2分鐘已被識破

繼德望學校上月有男子疑穿校裙潛入廁格，一名姓廖（36歲）私家醫生懷疑穿著女生校服潛入佛教大雄中學，前日（20日）涉嫌遊蕩被捕。佛教大雄中學副校長駱惠玲接受《香港01》訪問時表示，廖男趁午膳時間潛入校園，但進校僅2分鐘即被老師識破，廖男被老師多番追問，顯得慌張，隨即拔足逃跑。校方隨即翻查閉路電視及報警處理。



一名報稱醫護人員的36歲男子，涉於11月20日身穿校服，闖入長沙灣佛教大雄中學，他即晚被捕，警方並檢獲5間學校的女裝校服，以及用作假扮學生的假髮等配件。（林振華攝）

佛教大雄中學副校長駱惠玲表示，學校一直重視校園保安，早上、午膳及放學時間校職員均會巡樓，並與學生傾談，留意學生狀況、關心學生身心健康。事發正值午膳時間，學生一般離開校園外出用膳，當時廖男在打鐘放飯後10分鐘已經「返回校園」，老師隨即上前攔截了解。

駱副校長形容廖男「似少女身形，並唔係大隻男人，真係女學生咁樣」，老師詢問他往哪裡去，廖男回答上課室，老師追問上哪個課室，廖男支吾以對並表現慌張，隨即拔足逃跑，「佢直情係衝出校園，對面係蘇屋邨停車場，佢咩（交通狀況）都唔睇。」學校立即啟動危機處理小組，翻查閉路電視錄影仔細確定疑人並非學校學生，馬上巡查廁所、更衣室有否被放置錄影鏡頭，並且報警。

翻查片段，廖男進入學校後2分鐘已被識破，沒有機會深入放置鏡頭。駱副校長表揚主動上前關心「學生」的老師，又多謝警方行動迅速，作為佛教徒亦感「佛陀保佑」得以迅速識破疑人。雖然任何人都可以買到校服，學校會繼續維持一貫方針保護學生，審視進出、提高覺察。