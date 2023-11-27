HOUNAX騙案｜截至今午4時增至145人報案　涉款$1.48億

虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」涉詐騙案續有更多人報案。警方表示，截至今日（27日）下午4時，警方共接獲145名受害人報案，當中涉及金額約1.48億元。



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警方前日（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案．（林澤鋒攝）

被證監會列入「無牌公司及可疑網站」的虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」，聲稱與某金融機構合作，事實上為虛構，故被列入可疑網站。每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客服亦都會消失得無影無蹤，受害人隨後更被踢出群組。

HOUＮAX於今年年初開始活躍．（林澤鋒攝）

警方上周六（25日）召開記者會，簡報近日活躍的HOUNAX投資騙案，並指單筆損失最高為一名69歲老婦，被騙去1,200萬元，提醒市民小心可疑的投資平台。商業罪案調查科情報及支援組警司陳偉基指HOUＮAX於今年年初開始活躍，記者會當日網站仍然有效，主要目標為香港人，網站使用繁體字及電話區號「+852」。陳偉基又指，HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危，而證監會於11月1日將HOUＮAX列入「無牌公司及可疑網站」名單。

HOUＮAX於警方防騙程式「防騙視伏器」中已顯示為紅色及高危．（林澤鋒攝）

（林澤鋒攝）