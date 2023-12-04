騙徒假冒「戶戶送」傳毒App　4人被轉走共$305萬存款

警方今日（4日）在社交平台「CyberDefender 守網者」發文表示，繼日前借賣「香肉」散播毒App「送達百貨」及假冒八達通推疑似毒App「八達通（內測）」後，再有毒App 近日以假冒外賣平台「戶戶送」姿態出現。「守網者」列出該毒App 亦曾以不同名稱出現，又指有4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取近305萬元。



「守網者」指，日前一名男子於社交專頁看到一則贊助貼文聲稱出售馬來西亞美食，男子遂轉至WhatsApp查詢，其間他被誘騙按連結安裝與「戶戶送」同名的Android毒App訂貨，並在毒App內輸入其銀行户口登入名稱、密碼及PIN碼,。騙徒其後登入男子網上銀行户口轉走130萬元存款。

繼日前借賣「香肉」散播毒App「送達百貨」及假冒八達通推疑似毒App「八達通（內測）」後，再有毒App 近日以假冒外賣平台「戶戶送」姿態出現，4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取近305萬元。（警方fb專頁「CyberDefender 守網者」)

警方表示，由9月至今已接報18宗以毒App手法盜取存款的報案，總損失逾507萬元，其中4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共305萬元。而該毒App曾以不同名稱出現，包括戶戶送、Deliveroo v11.1、Deliveroo v3.9、Deliveroo (3)。

「守網者」提醒Android手機用戶，應從官方渠道下載手機 Ap、安裝抗惡意軟件工具（大部分工具都能偵測此毒App，可到 https://cyberdefender.hk/security_tools 免費下載）、切勿點擊不明來歷連結下載手機 App及切勿允許 App 存取不合理的權限，如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。