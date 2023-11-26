八達通騙案｜一周71人報警失$21萬　慎防「八達通(內測)」毒App

警方近日在社交媒體表示發現，假冒八達通騙案湧現，上一個星期內共接獲至少71人報案，涉及損失逾21萬元。警方指，騙徒透過短訊誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站並輸入個人資料，從而騙取財產。此外，坊間近日出現一款名為「八達通(內測)」的疑似毒App，能取得Android 用戶手機存取權限及入侵手機。



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雙料假冒八達通：釣魚、 毒App取權限入侵手機

警務處網絡安全及科技罪案調查科的「守網者」Facebook專頁稱，假冒八達通騙案如泉湧現，上星期內警方共接獲至少71人報案，涉及損失逾21萬元。

帖文指出，騙徒透過發放SMS短訊，以八達通積分即將到期為餌，誘使公眾按連結進入偽冒八達通網站，輸入電話號碼、驗證碼、八達通號碼等資料，以登入其電子錢包轉走資產。也有部分假網站要求受害人輸入信用卡號碼、信用卡安全代碼(CVV)及一次性密碼等，以進行未授權交易以騙取財產。

警方又指，坊間近日出現一款名為「八達通(內測)」的疑似毒App，經初步分析後相信能取得Android 用戶手機存取權限，藉此入侵手機進行非法行為。

勿點擊不明連結或輕易透露個人資料

帖文亦提醒市民，切勿點擊任何不明連結、不要輕易透露個人或敏感資料、應從官方渠道下載手機App、使用抗惡意軟件工具及經常保持更新。如有懷疑，可到守網者網站用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入有關網址、社交帳戶、電話號碼，收款賬號等，即時評估詐騙風險。