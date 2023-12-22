我們的2023︱擸凳廚師輝哥拒認英雄　稱救人失敗仍獲勳屬「符碌」

【2023年／大事回顧／荷里活廣場／輝哥】2023年6月2日，鑽石山荷里活廣場發生兇殺案，一名39歲男子持刀無差別襲擊兩名女子，令二人中多刀身亡，恐怖畫面震驚全城。當時商場內雞飛狗走，任職廚師的輝哥聽到呼救聲，立即手擸兩張圓凳，跑到人去樓空的走廊制止疑兇繼續傷人。圓凳鬥長刀，異常凶險，從沒習武兼年屆六旬的輝哥救人心切，用圓凳朝疑兇額頭「鋤咗」兩下，對方疑稍為清醒，呆站哭泣。輝哥事後被網民稱為「英雄」，傳媒隨即追訪，鎂光燈下他拒絕透露姓名，自言救人失敗，是一名「傻瓜」。直到政府公布授勳名單，我們才知道他叫何兆輝——獲頒授銅英勇勳章。

2023年底，輝哥接受《香港01》專訪，他多次拒認英雄，又形容自己膽小怕死，一生都是「平凡人」和「路人甲」角色，甚至自嘲救人無果仍獲勳，乃「符碌呃人」。本著助人為快樂之本的精神，這個平凡人做了不凡事，他冀語大眾無須記住他，並希望助人精神能夠傳承下去，「幫人就無分大小，幫到就得，你自己會好開心」。



今年65歲的輝哥從未接受過任何武術訓練，當時不忿疑兇手持長刀傷害兩名女子故挺身而出。（蔡正邦攝）

不忿兩女受襲 無懼長刀 憑「傻勁」挺身而出

輝哥受訪時，憶述事發當日觸目驚心的過程，自言從未遇過如此危急的情況，他只因不忿疑兇手持12吋長刀傷害兩名手無寸鐵的女子，憑著一股傻勁就挺身而出。輝哥猶記得面對疑兇時，心中默念著：「對方有刀，佢瞬間就可以致命，所以你唔好考慮，唔好留手，你一定要狠！」事過境遷，輝哥說道：「唔係講笑！真㗎，佢（斬）一下你就玩完。」

今年65歲的輝哥手握雙凳與疑兇對峙，一張凳當作盾牌，另一張凳「鋤」疑兇額頭，當疑兇靠近時，輝哥再次出手。隨後疑兇緩緩走到遠處的指示牌旁，「企咗一陣，佢就哭得很淒涼」。疑兇當場被制服，他被控兩項謀殺罪，將於明年1月29日再提訊。

輝哥以身犯險救人，展現大無畏精神，被網民形容為「英雄」，後來他到警署錄口供，警員也紛紛豎起拇指，讚他見義勇為；但亦有人指其行為不理智，其胞妹甚至將他「鬧到趴喺到」。究竟輝哥救人時，有沒有想過會中刀受傷？他直言：「如果你咁樣搵部計數機出嚟計，一早就唔好走出去！」、「呢啲嘢唔計㗎啦。學你話齋，呢啲叫不理智。」

▼2023年6月2日，輝哥手擸兩張圓凳制止疑兇▼



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自稱「平凡人」拒認「英雄」 救人不果獲授勳屬「符碌呃人」

兇案翌日，大批傳媒湧至酒樓採訪輝哥，網民亦紛紛議論其救人行為，輝哥頓成新聞焦點。但鎂光燈下，輝哥自言救人失敗，並拒絕除口罩及透露姓名，盡量保持低調。他受訪時解釋：「其實真係好平凡嘅事。你講而家覺得好特別，但係其實係好普通。幫人你要覺得好普通，咁你就覺得好好。」

7月初政府公布頒授名單，輝哥榜上有名，獲授銅英勇勳章，世人終知道他全名何兆輝。雖有勳章嘉勉，輝哥至今依然拒認「英雄」：「你事實真係幫唔到人，有咩英雄？」甚至自嘲獲頒授銅英勇勳章乃「符碌呃人」，他搖頭道：「銅英勇勳章都只不過係一個獎，一啲都唔特別。」

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死者家屬親自到酒樓致謝 輝哥坦言難面對

對於「英雄」二字，輝哥笑言沒什麼概念，但認為應用來形容在危難中進行拯救工作的紀律部隊。他自認膽小怕死，只因怒氣驅使，才出手救人。平日只是「平凡人」和「路人甲」角色，生活與一般打工仔無異，閒時則喜歡「P圖」和四處尋覓美食。輝哥自認無特別之處，甚至無採訪價值，他補充：「我都係希望我做咗呢件事，傳承嗰種精神，傳承落去就夠，唔需要記住我」。

鏡頭前後的輝哥對英雄稱謂、勳章、讚揚均表現得很淡然，唯獨講到兩名死者，他卻顯得傷感，並透露案發後死者家屬曾親自到酒樓向他致謝，他直認害怕面對家屬：「我驚我自己喊，因為我真係幫唔到佢屋企人」。事後一個月，每當輝哥想起兇案的片段，仍心有戚戚然，「就好似著咗盞燈咁，覺得有啲傷感」。

40年前因病住院 拯救企圖輕生男子

受訪期間，輝哥多次強調自己膽小怕死，倘若將來不幸再發生同類事件，他要根據當時的能力及勇氣來判斷是否再挺身而出。記者問輝哥平時是否經常幫人，他分享了以往幾個小故事，「雖然好小事，但係幫到人真係好開心，一世都會記住」。其中一個發生在大約40年前，當時輝哥因病住院，卻拯救了一個打算輕生的男子。

在訪問中，輝哥娓娓道來他過去一個個助人小故事。（蔡正邦攝）

助人為快樂之本 冀傳承守望相助精神

他憶述當時正在病房休息，突然有人喚醒他，指有人企圖跳樓輕生。輝哥見到一名男子爬出窗花，「（我）即刻跳咗出窗口，一手捉住佢嘅衫領，佢已經向前仆，跳㗎啦」，輝哥更聽到衣領發出「咧咧咧」的撕裂聲，「跟住扯佢埋嚟，然後鎖死（實）佢」。及後職員趕抵，他便功成身退回到病床並隨即暈倒，他笑稱：「醫生走埋嚟量下：『血壓低咗』。哈哈，腎上腺素用盡，無晒energy（能量）。」

輝哥娓娓道來這些故事並非要炫耀自己，而是希望帶出人與人之間應守望相助，「覺得幫到人之後，你自己都會覺得開心，咁你就會好好，如果養成習慣就好啦。」

幫人不求回報 「公民責任，人人有責」

勳銜頒授典禮當日，輝哥身穿弟弟特意為他在網上訂購的中山裝，而輝哥任職的酒樓集團總經理亦主動提出要載他到禮賓府出席典禮。出發前，輝哥輕描淡寫地形容自己心情平靜，不太緊張。然而，典禮完結後，輝哥笑指出身草根階層，看見眾多政商界名人，不禁有些膽怯。

輝哥指他甚少穿着正裝，其弟弟特意為他訂購了一套中山裝出席典裝。（鄧栢良攝）

2023年度共有403人獲行政長官頒授勳銜及嘉獎，輝哥原以為人數眾多，特首李家超只會簡單說聲「恭喜」，沒料到特首親自頒發勳章時，竟對他說：「你都好英勇。」輝哥頓時回答：「我話：『公民責任，人人有責』，就係咁簡單。」

行政長官李家超為輝哥頒授銅英勇勳章，稱讚他：「你都幾英勇。」（政府新聞網影片截圖）

調皮的輝哥假扮運動員咬金牌般咬著勳章，形容勳章「都幾墜手」，又開玩笑說：「如果你話有十両就好啦！」他笑稱：「都唔會賣嘅，不過都開心。」輝哥打算將勳章帶在身上，供好奇的同事觀賞，然後安放在妹妹家中，「起碼哥哥都算有件係貴重的東西放係屋企，有一種榮譽感，她都開心」。

揮別2023年 秉持平常心迎來年：「過得一日得一天」

2023年即將過去，問及輝哥今次受勳是否人生中的重要時刻，他直言：「一啲都唔重要，希望唔好有下次，無事發生先係一件好事。」他認為銅英勇勳章是政府給予自己一個肯定：「呢個獎只係對我來講，一生回憶起嚟，我真的幫過人。」又稱這是人生裡助人故事的一點錦上添花，未來仍會秉持平常心過活。對於2024年的展望，他說：「我一個普通市民，我唔會有咩展望，我都係有一日做一日。」