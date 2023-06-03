荷里活廣場兇案｜擸凳廚師講救人經過　自稱「傻瓜」回家被妹鬧爆

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。兇案發生之時，商場內雞飛狗走，走廊「人影都無隻」，但有一名廚師——輝哥手擸兩張圓凳，挺身而出阻止兇徒繼續傷人，被不少網民稱為真英雄。

今日（3日）輝哥受訪時謙稱，自己的行為稱不上見義勇為，當時只想阻止疑兇繼續傷人，於是用圓凳朝對方額頭「鋤咗」兩下，他自言無法救到兩名死者：「覺得呢件事我係失敗。」並指回家後被細妹「鬧到趴喺到」，他坦言：「曾經發生過咁嘅事，有個咁嘅傻瓜走出嚟，幫吓人，我希望傳遞咁嘅訊息。」



輝哥當時手擸兩張圓凳，挺身而出阻止兇徒繼續傷人。（林澤鋒攝）

輝哥今早接受多間傳媒訪問，講述昨日救人的經過，他指昨午5時食飯，至5時15分，先聽到小孩尖叫聲，再聽到有人大叫「斬人」，於是他跑出酒樓了解情況，豈料整條走廊「人影都無隻」，輝哥當時目睹右前方有人手持一把刀正在施襲，直言：「第一個想法，我都有少少驚㗎。」

但輝哥隨即萌生救人念頭，「想阻止佢唔好再傷害人」，於是擸起酒樓門口兩張圓凳奔向光頭漢，惟對方即時起身，並持刀相向，「我感覺佢有機會襲擊我」，輝哥隨即用凳向對方額頭「鋤咗一下」，他形容光頭漢一臉愕然，竟再行前一步，輝哥於是再打多一下，然而光頭漢卻沒有還擊，輝哥坦言：

「我都嚇咗一跳。」

其後光頭漢慢慢走到指示牌旁站立，輝哥指：「揸住刀企咗一陣間，佢就喊得好淒涼，我理解佢嗰刻醒咗，或者係知自己做錯咗咩事。」輝哥見對方原地站立，自己亦手挽兩凳戒備，以防對方再施襲。當時商場職員協助疏散，另有一男一女幫手為傷者急救，直到警察到場，輝哥才離開現場。

對於兩名女子傷重死亡，輝哥無奈道：「中刀太多，其實都好難……內臟好多都傷哂。」又謙稱自己的行為「同見義勇為四個字完全無關係」，他坦言只想阻止人傷害他人，「其實我無能力奪刀，佢39歲，佢（體能）絕對勝我萬倍」。雖然阻止光頭漢繼續傷人，但輝哥自言無法救到兩名死者，「我幫唔到嗰兩位人士，覺得呢件事我係失敗」。

輝哥擸凳救人的行為被不少網民稱讚，但亦有人指他不理智，輝哥說：「我絕對承認（不理智）。」但他指，人要有一股傻勁，才能夠做到這種事，「大佬，嗰把嘢成12吋長，係好恐怖」。他回家後更被細妹「鬧到趴喺到」，「（細妹）話你都要顧吓我啊」，輝哥不願透露全名，又指沒什麼值得採訪，只道：「曾經發生過咁嘅事，有個咁嘅傻瓜走出嚟，幫吓人，我希望傳遞咁嘅訊息。」

昨日輝哥身穿白色廚房工作服、手持兩張圓凳救人。警察到場後，他便離開。（網上影片截圖）

光頭漢行兇過程



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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

