我們的2023｜林作JPEX「黑仔」內情曝光　今年損7位數︰點計都有!

被封為「抽水界KOL」的林作，2023年在金融圈中，經歷連環「炒車」風波。其中在今年6月，鑽石山荷里活廣場謀殺案中，他在Instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束，引起公眾嘩然，最終令保險事業一舖清袋，被保誠炒魷。其後，他再轉戰「幣圈」，時至今年9月，更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。



面對2023年連番挫折，連他自己亦不禁自嘲「鑊鑊新鮮鑊金」。《香港01》今次邀請林作總結全年，當中原汁原味全程紀錄採訪實況，當中他首度回應9月接觸炒幣始末。另外，他更親揭JPEX風波保釋當晚，避走傳媒的前因後果以及心路歷程，同時更大爆今年整體損失高達7位數。最後，回顧2023年全年，他又將如何評價自己，迎接2024年？



認識幣圈中人創新事業「仆直」 回應與JPEX關係



01｜今年6月保險業完咗，你先開始炒幣？點解會接觸炒幣呢行？

作：單案進入咗法律程序，我都唔係有太多嘢可以講。但你問嘅都係公開資訊，我離開保險業之後，先慢慢轉移去其他行業。諗住開創新事業，點知一開創無耐就已經出晒事，呢個亦只能講時運低。

本身自己認識朋友多，包括虛擬貨幣界，都知道好多投資者，同埋涉及喺行業入面嘅人。呢幾個月發生咩事，我只可以講係十分之不幸地，喺一個開展新事業嘅時候，自己就出咗事，亦都令到我對呢個行業，甚至乎金融行業嘅發展，喺依家呢一刻都感到好大質疑。我覺得要審視一下，自己其實啱唔啱去探索呢類行業。

連登網民post了疑似是林作的舊post。(網上圖片)

02｜你與JPEX有甚麼關係？是否真係有關係？

作：我深信香港司法制度，最後會還我一個清白。但我認為要經歷...一個公眾程序，呈現一個現實畀大家睇，呢點我很有信心，但我相信需要時間，因為呢件事複雜程度同新穎程度，我諗需要時間去呈現喺大家眼前。

林作指，9月本想開創新事業，怎料不久已「出晒事」。（夏家朗攝）

03｜「林作炒幣」開咗10日就倒閉，有傳簽咗兩年約，總租金要蝕超過500萬元，係咪事實？你又有咩體會？

作：數字嗰啲唔方便評論，只可以話壇嘢係做咗好短時間，就已經收工。對我嚟講係一個損失，但都係人生一個體會。體會就係一定要經歷低潮，一定要經歷挫敗，一定要經歷好多人生事件洗禮，你先可以浴火重生， 我覺得我需要。前幾日同同學朋友食飯，都係度講，33歲，呢刻算唔算人生最低潮呢？我又有無之前曾經發生咩事，可以話係大災難？咁我好老實講，真係無。

我諗我存在喺公眾眼光好多年，都承認...今次係咪一個大嘅測驗？係。但以一個將來要成大事嘅人，係咪要經歷呢啲洗禮？我覺得係。你話畀我聽一個好成功嘅人，成世會順風順水，會唔會能夠咁？以我研究過嘅書，睇過嘅人物，見唔到邊個係無遇到人生困難而一帆風順，所以我好接受呢件事。

今次係咪一個大嘅測驗？係。但見唔到邊個係無遇到人生困難而一帆風順，所以我好接受呢件事。

拘留期間思考人生 保釋「聲東撃西」避鏡頭有內情



04｜拘留嗰日，點解突然想食叉燒飯配凍檸茶？算係你Comfort food？

作：他們（警員）同我講，話我可以叫外賣嘅。我又未試過嘛，就想試試係咪真係嗌得，咪嗌下囉。咁你可以叫咩啫，無理由整個羊腩煲，攞埋GAS爐入嚟，咁就太過份。輕便啲飯盒就最簡單，咪就叉燒飯囉。咁又問我飲唔飲嘢，攞杯嘢嚟飲都好丫，咪凍檸茶囉。我嘅Comfort food應該係蒸條魚入嚟。

05｜被拘留同還押期間，你嗰陣思考人生啲咩？

作：我真係回想下自己呢33年嚟點過，衡量自己過成點、做成點，平時真係很少會咁樣做，但喺裡面（警署）就有時間。你諗下自己26歲嗰年，做過啲咩、同邊個一齊、發生咩事，都真係有排你去諗。回到呢33年你係咁發展，下一步點呢？做下人生規劃。

林作經中區警署後門鬼祟離開。（資料圖片）

06｜嗰晚你保釋，喺女友裕美掩護下，最終你聲東撃西走後門，仲要避鏡頭蜷伏身體遮臉。點解會有咁嘅舉動？呢刻係咪你突然軟弱嘅時刻？

作：其實嗰陣係配合警署嘅要求而去咁做，因為其實困擾到佢哋，嗰陣其實大家當緊值，如果你一個所謂公眾人物，「炸爆」咗佢哋前門接待處，其實佢哋難做。所以佢哋問我哋可唔可以配合，而我非常願意。

我其實根本唔知出面有幾多人，係佢哋（警員）話返畀我知，然後問我哋，可唔可以保持現場秩序。咁我哋一齊去設計出嚟，我認為呢個係一個警民合作，應該做嘅嘢。我好坦白，如果警方唔介意可以借個場畀我，我可以喺嗰度吹兩個鐘，喺正門口，即刻攞凳攞枱坐低慢慢傾。

就好似我偶像「大劉」咁，背後最好有個佈景板，寫住「林作先生釋放記者會」，但人哋地方唔好搞到佢哋，咁叫佔用公共資源，唔係我諗（聲東撃西），但我好願意配合。

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曾遭林父「睇死」 渴望證明自己



07｜進入呢啲行業你係咪想搵快錢、搵大錢，或者係你所講嘅證明自己？

作：一定係證明自己。我真係唔想寸，但我唔係真係好需要搵錢，去到呢個階段，錢至少唔係我一個大動力。反而係真係做一番事業出嚟，去證明自己，係一個更大動力。我覺得純粹係男人有個事業心，好正常，但話想搵快錢就唔會成立，因為我無咁嘅需要。

你話搵到錢，係咪證明自己嘅一部分。當然係，我覺得係。當然係想發展，當然想愈做愈大，搵得到更加多嘅錢，可以喺唔同行業有更大影響力，呢個確實係無可厚非。終極當然係可以對全香港都有影響力。所以我咪話做特首，講咗N年。

我真係唔想寸，但我唔係真係好需要搵錢。做一番事業出嚟去證明自己，係更大動力。

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08｜保險又無咗、炒幣又無咗，損失有無7位數？

我點計都有、我點計都有。我好保守計都一定有。睇下你點計，我好多種唔同計法。唔單止係潛在唔同機遇，仲有本身係軌跡上，無論係保險業定其他可以搵到嘅錢，呢刻都真係無得再賺住。

我唔想將呢啲當做係一種損失，因為我覺得好坦白，畀多個0你又點，畀多個1你又點，我哋人生唔應該以銀行入面有幾多錢嚟衡量，唔係真正意義所在。我覺得人生最大投資係自己，你自己本身叻，就唔駛擔心（損失幾多錢），喺呢個階段我唔太在意。

好坦白，畀多個「0」你又點，畀多個「1」你又點，我哋人生唔應該以銀行入面有幾多錢嚟衡量。

09｜好多年前，知道你爸爸透過林媽媽同你講咗句「睇死你呢世冇乜成就」。你覺得有無畀佢睇死到？

我覺得爸爸真是有見地，他講得非常好，厲害！呢個可能係事實，不過調轉嚟睇，我覺得過於強調人生一定要有成就，無論係爸爸，定係個人價值觀，我又未必認為係一個正確嘅人生理念。

連環「仆直」學懂成長 冀留時間沉澱自己



10｜你會點評價你2023年？

我嘅感受係，人生就係要經歷大大小小嘅事件，先至可以成長。我唔想好勵志，好多人好想我做啲勵志教練出嚟，但我會咁講，我認為人生係不斷跳出自己舒適圈，你先可以成長。呢個係真，懶係正面我都係咁講。

老實講，做咗保險業三年，去到第二年開始，慢慢你會發覺喺人生進步上，有少少樽頸，會變咗日復一日，比如今年頭半年，係好風平浪靜。我甚至懷疑6月份自己走去亂「抽水」，係咪頭半年太風平浪靜，就好似喺愛情入面太無聊，所以你走咗去找乾柴烈火一樣。但過去幾個月，我覺得自己成長真係好大，呢個對我嚟講係無價。

一句中國人嘅古語，「天將降大任於斯人，必先（苦其心志），勞其筋骨」我有一個非常、非常強烈嘅感覺，呢個係命運帶畀我嘅安排。最近唔同嘅方向，唔同邀約我都收過。但實際上近期最令我感動嘅，係喺患難關頭會見到咩係真朋友，所以我有好多唔同想法。我唔知未來隨時間發展會點，我希望自己可以用一啲時間沉澱一下，睇唔到有咩要急。