我們的2023｜林作首認荷里活「抽水」失誤　言論出位呻被網絡欺凌

被封為「抽水界KOL」的林作，2023年在金融圈中經歷連環「炒車」風波。其中在今年6月，鑽石山荷里活廣場兇殺案中，他在Instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束，引起公眾嘩然，最終令保險事業一舖清袋，被保誠炒魷。其後，他再轉戰「幣圈」，時至今年9月，更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。



面對2023年連番挫折，連他自己亦不禁自嘲「鑊鑊新鮮鑊鑊金」。《香港01》今次邀請林作總結全年，原汁原味全程紀錄採訪實況，當中，他首認「人設」愛抽水，惟一直以來「機械式抽水」方式，以致對話題敏感度不足，造成水準上失誤，最終引火自焚。惟他亦為自己行為辯護，指只是有樣學樣模仿網民，現已慘成網絡欺凌對象。



林作在2023年，在金融圈經歷多次連環「炒車」風波。（夏家朗攝）

做保險為證明自己 三年心血一舖清袋



01｜好多人做保險話係幫人，你做保險當初係為咩？想搵快錢或者搵大錢？

作：保險業任何一個人話係為咗幫人，都係講假話，呢句係我話嘅。就正如每年「狀元」話希望做醫生係想仗義行醫、濟世為懷，全部都係亂講。你試下每月畀3000蚊佢，睇下佢哋仲會唔會濟世為懷？無論我做保險定係所有事業，其實都係想證明自己。我想證明畀人睇，我唔只係一個「二世祖」，呢方面我同鍾培生一樣，只係我唔明白佢點解想搞打拳。

02｜6月荷里活廣場抽水Post一出，保險事業一舖清袋，畀保誠炒魷。你會唔會覺得之前想證明畀人睇嘢，咩都無晒？

作：我必須要講，6月離開保險公司呢件事至今，對我嚟講係今年最大嘅事。比起近期（JPEX）風波，我認為係更大。

我想證明畀人睇，我唔只係一個「二世祖」

無怨保誠炒魷 談及向展鵬反應支吾



03｜你最後被保誠劃清界線，終止合約，有冇覺得「被出賣」？

作：我諗我最強嘅感覺，係佢（保誠）連開我個名，都無辦法做到，令我覺得佢無將我當做一個公眾人物，去做呢個角色（保險經紀），我覺得呢個公司唔係好清晰。但我從來好少仇恨，真係無。我亦相信在商言商，有好多大型公司一定會有呢啲考量。我唔覺得係任何一間公司問題，呢個係一個遊戲制度。

04｜向展鵬話勸戒過你，去到網站變咗第個人，幫你拆過唔少彈，你會覺得佢講嘅係事實嗎？你哋仲有無聯絡？

作：我...離開咗工作之後，離開咗呢行之後，無...無再同啲咩以前嘅同事有太多嘅...呃...呃...呃...呃...接觸，除咗係好公開嘅祝福。我...我...我...就無咩特別嘅諗法，我自己係喺人生哲學上面係覺得...要...要向前望，就唔駛太過考慮啲咩。橫掂都無咩可以做，既成定局嘅情況下，就要向下一個階段諗同發展。

林作曾屬向展鵬保險團隊之一。（IG/@jeffrey__heung）

首認機械式抽水焫著火頭 稱「總有一次會出事」



05｜你覺得那篇貼文，會對死傷者或其家屬會有傷害？有無諗過件事會咁？

作：我認為喺嗰件事上，反而覺得不是對某一小部分人，造成強烈感受。而喺好多人對呢番言論覺得反感，反而係問題真正所在。我會話喺我策略裡面，其實不嬲都係咁，一日好多話題。但每一日機械式咁抽水，有時對於某個個別話題，無足夠敏感度，我無花太多心思喺上面，有時造成...英文叫「misfire」，真係「抽著火水」。

實際上，嗰個言論上我喺好短時間內，已經好唔尋常刪除言論。因為我覺得，可能會造成某啲不安，呢個唔係我想做嘅。但嗰個抽水上，有啲水準上嘅失誤，我諗我係百分之百承認。唔單止係嗰次，有時我都覺得有時，有更加多時間去諗一諗，未必應該咁樣去出POST，呢個我十分之坦承。當初出POST如果有請多個人睇，或者會更好。

嗰個抽水上有啲水準上嘅失誤，我諗我係百分之百承認

06｜你有無後悔到出呢個POST？

作：唔單止呢件事，我人生入面幾乎無一個位，係我望返會覺得後悔。我覺得後悔係一個不太理性嘅情感，因為當時嘅你，唔知道後面發生咩事，大家唔好睇太多「時空轉移」、「時光倒流」啲戲，然後再想當初，當刻無可能知道後果係點。

我呢個「人設」，即係比較鐘意「抽水」嘅策略，例如愈有爭議性愈想「踩隻腳」埋去，有時候會出事，我覺得係無可避免，只係時間問題。只係究竟是嗰單定另一單，我覺得總有一次會出事。

07｜好多人話你嘅言論「冷血無良」、無辦法接受。身為一個有啲影響力嘅公眾人物，你覺得自己有無做錯到？

作：有一件事我應該做得更好，而我真的忽略咗，就是自己所謂公眾人物影響力。我好多時候都當自己係普通網民，大家都知道普通網民嘅言論，可以有幾「賤」。很多時啲言論都不是我開始先，我見到啲網民咁「串」，我又會跟佢哋咁講。但我無諗過，同樣嘅言論出自喺一個咁嘅人嘅口中，可能會造成好大迴響，呢個影響我無諗過咁大，我認為係始終要學識同埋始終要面對。

林作解釋，自己當時出POST抽水，是有樣學樣。（夏家朗攝）

我見到啲網民咁「串」，我又會跟佢哋咁講。但我無諗過同樣嘅言論，出自喺一個咁嘅人嘅口中，可能會造成好大迴響

稱遭網絡集體欺凌 被質問褪軚指「食得咸魚抵得渴」



08｜成件事入面，你有無覺得最對唔住邊個，或者要道歉嘅地方？

作：我會對整件事感到遺憾，但如果做啲道歉，係有用嘅話，可以另當別論。但我斗膽講...呢件事喺網絡上嘅道德審判，審判已做完咗，其他行為（道歉）都無咩太大意思。如果你話我要得到所謂嘅「報應」或後果，當時嘅網絡審判，就已經完成咗。

我都認為近年嚟，多次，即使我有一定犯錯都好，有被網絡公審。我依家成為一個被集體欺凌對象，這個我係好睇得到，慢慢成為咗一個習慣。

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09｜你人設係「抽水王」，出位言論都係想要有noise。網絡欺凌當然唔好，但講得咁盡為出名，但轉個頭又話比人網絡欺凌，咁講會唔會有少少矛盾？

作：你講嘅絕對啱，甚至乎係遊戲規則嚟。當你講爭議性言論出嚟，你就係邀請人去攻擊同批判你，我覺得呢個係遊戲規則，一定接受。但我覺得要有限度，香港唔係一個最過份嘅地方嚟，即係我無接受到啲死亡恐嚇、死亡威脅，但當然係有啲情況下，就真係過咗火，我覺得係大家要面對嘅課題，但我唔會話後悔話，我出咗名但唔畀你攻擊我，我覺得我要接受。

呢個都係我好唔鐘意明星嘅一個原因，我真係唔明你咁想出位同出名，但有人嚟影你又戴口罩戴墨鏡，喱埋一邊，你揀架啫嘛，條路自己揀，食得咸魚抵得渴，我同意。