港生在台遇車禍重創｜體弱母伴兒復健打持久戰：有一口氣都要照顧

在台留學的香港青年梁銘皓因一場車禍嚴重受創，令原本活躍好動的他卧床至今近三年，且喪失大部分活動能力。原本被醫生判斷恐成為植物人的銘皓，經過持續復健治療，他現時可轉動眼球和脖子，左手更可做手勢與人作簡單溝通，康復程度被醫生喻為奇蹟。奇蹟背後，其實銘皓在復康路上每踏前一小步，實有賴梁媽媽及看護卓姨在背後默默付出。這兩年多，她們每日為照顧銘皓而疲於奔命，每晚僅睡三數小時，長久以來亦捱壞了身子，要定期看醫生調理。銘皓返港前夕，梁爸爸提前到台灣學習照顧兒子的方法，數日下來他也感到辛苦。銘皓距離完全康復仍有漫漫長路，家人已準備陪銘皓打持久戰，梁媽媽自言比較樂觀，將來只能見步行步，並會繼續照顧銘皓：「佢有一口氣呼吸，我都要照顧佢……因為始終無人可以代替到媽媽。」



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梁媽媽和卓姨一直在台灣照顧銘皓起居，每日為銘皓翻身拍背、按摩及拉筋。（鄧栢良攝）

《香港01》自2021年起多次報道銘皓的情況，但大多是透過視像對話、相片及影片了解銘皓的身體狀況。今年11月記者終於專程到台灣嘉義探望銘皓，並朝五晚十一採訪銘皓一家的日常生活，始發現其康復進度遠較預期中理想，實有賴梁媽媽及卓姨默默付出，她們每日只做一件事——全力照顧銘皓，生活上所有安排均以銘皓為先，由於他無法說話，只要發出任何聲響，甚至搖搖床邊欄杆，梁媽媽及卓姨均會放下手上的事情，優先處理銘皓的需要，幾乎沒有私人時間。

居家復健是對照顧者的重大考驗

梁媽媽憶述車禍後，銘皓頭部重創要做手術，並在加護病房留醫，當時隔着玻璃探病時終日以淚洗面，幸好銘皓奇蹟康復，去年3月更可回家休養。但對照顧者而言，病人居家復健才是真正考驗的開始，上至租屋選址，下至飲食、清潔及生活安排，一切都要照顧者打理。梁媽媽概嘆銘皓留院時有護士照顧，她只需要準備食物及定時探病，但家居復健開始要全天候照料銘皓的起居飲食，生活重心只有兒子，每日都忙得團團轉。

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梁媽媽和卓姨每日都陪同銘皓到復健醫院做訓練。（鄧栢良攝）

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日常行程由清晨5時開始，一起床梁媽媽就要為銘皓翻身拍背40分鐘，以刺激其身體的血液循環，以免長期卧床生壓瘡，接着餵銘皓吃早餐食藥，然後每隔3小時餵食一次。每天上午8時及下午2時要帶銘皓到復健醫院做3小時訓練，每節訓練完畢要回家需洗澡及用膳，日日如是。深夜也要起身為銘皓按摩拍背，梁媽媽坦言，她每晚僅能睡兩三小時，從未能熟睡。幸得卓姨分擔工作，她才能在日間抽空搞清潔及小睡片刻。

長期照顧睡眠不足 體力逐漸透支

日復日照顧兒子，加上睡眠不足，向來體弱的梁媽媽健康逐漸變差，她說：「我來台灣時體重100斤，現在只有90斤左右，瘦了起碼10斤。」過去兩年多，她曾因血壓低感到暈眩；本身的耳鳴問題亦變得嚴重，導致聽力下降，需要定期看中醫調理身體。近期卓姨留意到梁太精神狀況似處於臨界點，長期精神萎靡，小小事即顯得異常緊張，疑似出現焦慮症的症狀，亦提醒梁爸爸要多加注意太太的身體。

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卓姨任職看護將近十年，她認為兩年來照顧銘皓是她的最大成就。（潘樂文攝）

銘皓漸有起色 是照顧者最大成就

卓姨的情況也好不了多少，她自2021年受聘照顧銘皓，一直陪伴銘皓進出醫院，即使疫情期間確診新冠，她也以確診者身份照顧銘皓，寸步不離，她將近兩年時間沒放假，惟恐銘皓病情有變化。而每日抱銘皓上床、落床及推著輪椅帶銘皓往返復健醫院的體力活，大多由卓姨一力承擔。然而卓姨將年屆六旬，鐵打的身體也怕捱壞，她定期要看中醫和做針灸調理，醫生提醒她長時間工作，早晚會對心臟有影響。今年新年假期後，銘皓情況穩定下來，卓姨每周六日終可放假，假期時到郊野走走，放鬆心情。

卓姨任職看護將近十年，她認為兩年來照顧銘皓，令他由一個準植物人的狀態逐漸恢復成一個正常人，是她最大的成就，「看他慢慢有起色，每一個階段又有起色，那就是我們的推動力、每一個階段都有成就感」。

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梁媽媽坦言將來見步行步，只要銘皓有一口氣，她都會繼續照顧兒子。（潘樂文攝）

照顧者除體力付出，也要不斷鼓勵病人積極面對復健路，但照顧者自身的不如意及軟弱，卻往往要收藏在最深處，再找適當的時候抒發。梁媽媽直言，做照顧者要無比的耐性和愛心，她以餵銘皓飲水為例，由於他吞嚥困難，每匙只可餵2.5毫升，餵10毫升水起碼要個多小時，她自覺脾氣不好，往往很心急，但照顧銘皓時她也要學習收斂脾氣，「對住佢，我唔敢鬧他，我要對住他笑，要鼓勵他」，她形容照顧銘皓比照顧嬰兒更困難，「BB會正常長大、發育，佢傷咗腦細胞，唔一定生得番」。

記者問到梁太是如何抒發情緒？梁太說銘皓未出院時，她經常哭，一哭就哭上一個多小時，有時獨自坐著哭，有時搭車無緣無故流淚，哭著哭著心情就會放鬆。直到銘皓居家復健，兒子起居飲食已令她忙得不可開交，就沒時間哭了，但她閒時會聽音樂抒發心情，「我同個仔都鍾意彈結他，有時會聽古典結他音樂，葉蒨文、beyond、王菲和四大天王嘅歌我都喜歡聽」；她也喜歡打理盆栽，屋前有多盆植物，每日澆水淋花也是一種寄託。

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梁爸爸卓姨取經學習照顧銘皓的技巧。（鄧栢良攝）

過去兩年多，梁爸爸與梁媽媽長期分隔兩地，梁爸爸在港打理生意，籌措生活費及醫藥費，梁媽媽和卓姨在台灣照顧銘皓。銘皓回港後，卓姨正式功成身退，由於梁家在港沒聘請看護，日後梁爸爸梁媽媽要共同分擔照顧者的工作，梁爸爸早前曾到嘉義，向卓姨取經學習照顧銘皓的技巧。梁爸爸亦體會到照顧者的困難：「每天拉筋起碼有五到六次，其他時間就去復健看醫生，你係想像唔到……如果只係一個人照顧就更加辛苦，你覺得會發癲。」

銘皓何時可以完全康復，沒人說得準，梁家面對的是一場沒有盡頭的戰爭，父母只能以無比的愛心、耐性及毅力來沉著應戰。梁爸爸表示從沒有放棄，並指將來無論如何，全家人都會陪著銘皓行落去。梁媽媽就自言比較樂觀，期望銘皓回港後能早日學識開口說話和食東西，至少可表達到自己感受，她堅持回港後繼續照顧銘皓，她直言：「其實佢好唔好得番，係無人知㗎。我諗佢有一口氣呼吸，我都要照顧佢……因為始終無人可以代替到媽媽。」