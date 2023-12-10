港生台遇車禍｜一場車禍毀兩家　泥頭車司機判監　家人為賠償奔波

在台留學的香港青年梁銘皓於2021年1月駕電單車載朋友到嘉義布袋港時，被一輛泥頭車撞至嚴重受傷，卧床將近三年，失去大部分活動能力。這宗車禍在今年11月22日終於審結宣判，肇事泥頭車司機因過失傷害致人重傷罪，被判處8個月有期徒刑；至於民事索償的官司至今尚未完結，預計還要處理多一年時間，原因是雙方就賠償的金額未能達成共識。官司結果懸而未決，但銘皓一家已決定回港，而泥頭車司機家屬趁銘皓離台前，親自上門尋求和解，並訴說家庭難以負擔賠償金額。



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肇事泥頭車司機因過失傷害致人重傷罪，被判處8個月有期徒刑。（潘樂文攝）

這場發生在嘉義布袋港、影響銘皓下半生命運的車禍，終於在今年11月22日審結。法庭裁判書11月底寄到銘皓在嘉義的住址，梁家終得悉結果。這份台灣嘉義地方法院刑事判決書寫著：「劉兆育（泥頭車司機）犯過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑捌月。」

裁判書內文指，泥頭車司機自首而接受裁判，坦承駕車行為有過失，並指事發地點交岔路口轉角施工圍籬遮蔽視線，以致無法看到銘皓的電單車；而銘皓駕電單車，亦未有充分注意車前狀況，未有減速慢行，兩者同為肇事原因，雙方皆有過失，法庭因被告無犯罪前科，故判處上述刑期。

梁爸爸取得裁判書後，親自向銘皓交代結果，銘皓只微笑作回應。刑事案件終於審結，但民事索償的官司卻未有完結，泥頭車司機仍提出上訴，加上雙方就賠償金額未能達成共識，梁爸爸估計尚要一年時間處理。

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泥頭車司機的家屬親自上門尋求和解，劉太（左一）要求賠償金額可以再下調。（潘樂文攝）

離港前泥頭車司機家屬上門求和解

而銘皓回港前夕，泥頭車司機的家屬更親自上門尋求和解，希望賠償金額可以再下調。司機的母親劉太向《香港01》記者表示，一開始民事索償的金額大約5,000多萬台幣（約1,560萬港元），她坦言實在無法承擔這個金額，「整個家庭都要壓垮了」。其後金額被下調至3,000多萬（約756萬港元），由於車禍的責任是雙方平分，所以劉家要負責約1,700多萬元（約428萬港元），然而劉太直言1,700多萬對他們而言也有難度，故希望可以減至1,500萬元（約428萬港元）。

劉太表示，兒子當日駕泥頭車轉彎剛起步，就與銘皓的電單車撞上，車禍雙方都有錯，「說真的我也千百個不願意今天孩子（銘皓）會變成這樣子」。她坦言有四名子女，年齡與銘皓相若，「將心比心，當然也很心酸」。劉太續指，兒子今年28歲剛結婚，媳婦才剛有身孕，就被判刑8個月，「我的孩子也很善良很單純。」劉太又指現時官司未完，但已遭扣押部分資產，根本無法借錢套現賠償，故當時希望梁爸爸能夠下調索償金額，並接受和解。

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劉太表示：「車禍雙方都有錯，說真的我也千百個不願意孩子（銘皓）會變成這樣子」。（潘樂文攝）

家家有本難念的經，梁媽媽當日正面回答劉太：「你有苦，我也有苦，大家都是媽媽，你也要諒解。他（銘皓）還要復健，還在看醫生，你們賠這個（金額），我們還要用幾倍進去（治療）。」梁爸爸坦言，車禍責任問題已經是雙方平分，賠錢金額亦已多番退讓，暫時無商量的餘地。至於扣押部分資產，是為了確保能取得賠償，由於兩地法規不同，具體的操作及執行問題，他坦言不太熟悉，只能交予律師處理。雙方短暫交流過後，未有任何進展，後續事宜仍有待法庭處理。

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