赤鱲角奪命工傷・現場曝光｜業界：疑切割廢棄升降台時被夾死

今午（28日）赤鱲角航膳西路7號一間地勤設備公司發生奪命工業意外，一名33歲男工疑被廢棄升降台夾死。案發現場圖片曝光，可見一輛吊臂車當時吊着一塊相信屬於升降台的巨型鐵塊，疑鐵塊墮下傾側，男工被夾於下面，大批消防在場救援及調查。事後工聯職安協會及工業傷亡權均派員到埸視察及提供協助，據悉死者為燒焊工人，在機場從事回收及拆卸廢鐵的工作十多年，事發時他切割「飛機咁高」的廢棄升降台時被壓死。消息稱，當時正值午膳時間，僅事主一人在場，工友及後才揭發事件。



據了解，事主進行切割工程時，被墮下的升降台夾死。（香港民用航空事業職工總會提供）

工聯職安協會執行委員副主席葉偉明表示，慘死男工友姓李，生前是香港民用航空事業職工總會成員，主要在機場負責回收爛鐵、拆卸等工程，例如回收機場內一些破舊的機器，從事該行業已十多年，家族亦是從事相關行業。葉偉明續稱，事發時李男正拆卸升降台，升降台不知為何突然墮下，將其壓死。他又指，升降台有「飛機咁高」，但事發時為午膳時間，因此該維修區域並沒有其他工人在場，只有李男一人工作；當工友發現他時，為時已晚。葉偉明表示，希望政府及有關部門盡快找到意外成因。

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工權會幹事劉家樂表示，死者為燒焊工人，在進行行李輸送架升降平台切割工程期間，懷疑升降平台墮下，將其壓死。工權會會接觸家屬提供支援，亦促請勞工處徹查事件，讓社會大眾得悉意外成因。劉家樂續稱，今早工權會曾開記者會回顧工業意外，詎料不久後又發生慘劇，認為不能接受，工權會感到十分悲痛，且今年涉及拆卸的工業意外時有發生，亦是類似進行切割、拆卸途中有物件墮下令工人受傷或死亡，證明類似事件均異常危險，所以有關切割、拆卸工作安全風險都是不容忽視的，日後亦需要加強留意這種情況。

工權會事後在社交平台指，事主已婚，當時單獨工作，欲切割及拆卸一座廢棄的升降台，該組機械組件突然整個倒塌，將其壓死。工權會指，2022年5月亦曾發生類似的升降台意外，一名工人在將軍澳入境處總部地盤內拆卸工作台時，遭倒塌的巨型石屎板壓死。

事主在一台運行李上飛機的升降台工作期間被夾，傷重不治。（黃學潤攝）

赤鱲角一間地勤設備工程公司發生工業意外。（黃學潤攝）