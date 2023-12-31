除夕倒數2024｜歷時最長煙花　警方擴闊尖東梳士巴利道觀賞位置

除夕（31日）將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演迎接2024年，警方安排封路之餘，亦實施多項措施，便利市民欣賞煙花。



旅發局將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（旅發局提供）

警方實行了多項措施，以維持公眾安全和公眾秩序，同時更加便利市民欣賞煙花。由於港島及西九龍一帶有多項交通改道措施，現場負責人群管制嘅警務人員，隨身配備了卡片，卡片上有 QR code（網上地圖）指示市民臨時巴士站及其他主要公共交通站的位置。

在油尖警區的「寶石計劃」下，參與的非華裔少年警訊成員，會設立3個資訊站，提供即時資訊給予欣賞煙花的市民。

根據以往經驗，梳士巴利道近尖東一帶人群會比較多，警方今次特別在該地段擴闊了觀賞位置，增加可容納觀賞煙花市民的人數，以達致確保安全及維持附近一帶的秩序。

另外，警務處和港鐵公司預早合作制定人群管理計劃，務求令觀賞人士可以順暢計劃到海旁一帶觀賞煙花，並確保現場公眾安全及公眾秩序。

而在中環海濱活動區「AIA 友邦嘉年華」的主辦單位亦事先和警方聯絡及作出安排，務求令當日參與嘉年華的人士和觀賞煙花的人群能夠在互不影響的情況下投入各自的活動 。

與此同時，港島及西九龍負責人群管理的警務人員將向現場觀看煙花的市民派發防罪防騙的警察紀念品，送完即止。而東區警區更特意於東岸公園內，設置「防騙盾」主題人偶快閃打卡地標，供市民拍照留念。

踏入元旦，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。圖為模擬圖片。（旅發局提供）

除夕當日的封路詳情及海上交通管制



九龍先封西九龍文化區及尖沙咀近維港一帶道路

除夕當日維港兩岸一帶道路將會封閉。九龍區方面，警方當晚6時起，將封閉西九龍文化區及尖沙咀近維港一帶道路；6時半起封閉九龍公園徑北行線及天星碼頭巴士站；11時45分起封閉廣東道、柯士甸道西、山林道及金巴利道等。

中環蘭桂坊下午2時起封閉

港島區方面，金紫荊廣場將最早於7時封路；9時半起中環及東區部份路段封閉，包括中環碼頭及添馬公園一帶、東岸公園等；10時45分起封閉杜老誌道天橋、分域街港灣徑等路段；11時55分起封閉灣仔謝斐道、駱克道及盧押道、北角和富道及糖水道等路段。

中環蘭桂坊方面，當日下午2時起封閉，直至元旦清晨5時。警方將視乎人流擴大封路範圍，部份小巴站及的士站暫停使用。山頂方面，當晚9時半起，除居民及持有許可證人士外，未能進入山頂廣場者需要折返。

▼除夕封路詳情一覽▼



中午12時半起維港局部「封海」

警方提醒，以往尖沙咀彌敦道、天星碼頭、文化中心及星光大道，於除夕夜有大量人群聚集，建議市民可考慮到其他地點，例如西九文化區及尖東海傍等，但因紅磡海濱正進行工程，市民需轉移至其他地點。

海事處亦在當日實施海上交通管制，其中灣仔會展對開海面的禁區，由中午12時半至元旦清晨約3時不准駛入。而尖沙咀文化中心對開海面的禁區，由晚上11時至凌晨約1時不准駛入。同時維港中部設立限制區，除了渡輪等獲特別許可的船隻外，其他船隻不准駛入。