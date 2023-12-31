香港警隊年度大事回顧　總結反恐滅罪工作　迎警隊成立180周年

2023年尾聲，香港警隊facebook發佈年度大事回顧影片，回顧2023年警隊各項重要事件。影片回顧JPEX案、反恐工作及青少年禁毒宣傳教育活動，同時迎接來年香港警隊成立180周年。



香港警隊facebook發佈年度大事回顧影片。2023年，隨著香港與內地全面通關，政府撤銷「口罩令」，香港社會邁向全面復常。因應在香港復辦的各種活動，警方積極配合各政府部門和相關機構並作出適當部署，確保各項活動能安全有序地進行。

今年是《香港國安法》頒布實施和警方國安處成立三周年，是香港從「由亂到治」，走向「由治及興」的重要時期。除了嚴正執法以打擊危害國家安全的行為，警隊亦加強國安教育和宣傳工作，以提升市民大眾的國家安全和守法意識。打擊反恐活動，為進一步推動「全民反恐」，反恐專責組在今年10月，設立以反恐為主題的「安全社區體驗館」，以互動及有趣的方式向公眾宣傳反恐資訊。

警務處處長蕭澤頤表示：「依靠中央政府和香港特區政府的支持，還有社會各界的共同努力，社會回復安寧，香港得以繼續蓬勃發現。『由治及興』並非只是一個口號，警隊會繼續努力與全港市民攜手同行，建構好維護國家安全的銅牆鐵壁，共同守護香港這個家園。」

今年首11個月，整體罪案共83,550宗，較去年同期上升31.4%，主要因為詐騙案增加了12,000多宗。撇除詐騙案，整體罪案情況與疫情前相若，整體治安情況維持穩定。今年首11個月共錄得37,238宗詐騙案，較去年同期上升48%。為打擊不斷增加的詐騙案，警方加強執法今年首11個月拘捕5,603人，較去年同期上升58.2%，並就相關案件向法庭申請加重刑罰，以增加阻嚇力。防騙工作方面，警方持續加強與各持份者合作，推出多種有效措施以防止騙案，配合鋪天蓋地的防騙宣傳，提高市民對騙案的警覺性。

今年9月警方接獲證監會轉介，懷疑一個名為「JPEX」的虛擬資產交易平台的經營手法涉及欺詐行為，旗下實體亦未獲證監會發牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，凍結約值2.4億元涉案資產。今年10月警方與證監會成立專責工作小組，促進情報交流和調查工作，保障香港廣大市民利益。

為打擊黑社會活動，警方進行代號「雷霆2023」的粵港澳三地聯合反罪惡行動，以打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動，堵截犯罪份子的收入來源。行動中警方共拘捕6,400人，檢獲現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約4.1億元。

警方積極推行禁毒宣傳教育，今年首11個月，因干犯嚴重毒品罪行被捕的青少年共156人，較去年同期下跌43.9%，連續兩年下跌，為過去4年新低。蕭澤頤指：「隨着警方與各界持份者持續推動青少年防罪教育，今年首11個月因干犯嚴重毒品案的青少年被捕人數有明顯下跌，更加係過去4年新低。青少年防罪教育工作，必須要『由細做，持續做，一齊做』。警方會繼續採用多機構合作模式，加強與學校、家長、辦學團體及非政府組織共同合作，做好保護兒童和青少年的工作，讓他們在一個安全、健康的環境茁壯成長。」

為加深市民對警務工作的了解和支持，警隊一直擴展宣傳渠道並充分善用社交媒體平台，向市民大眾推送公共安全和防罪滅罪等警務資訊。此外，警隊亦不斷加強人員培訓，優化警政服務，透過科技提升行動效能，致力維護國家安全，維持社會治安，保護市民生命財產。

蕭澤頤表示：「過去日子警隊一直採取以民為本、與時並進的策略，不斷擴大及優化警隊宣傳渠道，全面發放防騙、滅罪和警務資訊，並向市民展現警隊的專業能力。警隊會繼續加強與各界持份者的協作，深化與市民大眾的聯繫，推動社群參與防罪滅罪工作，共建一個安全有序的社會。」

此外警隊亦十分關注動物福利，致力打擊殘酷對待動物相關案件。另外，近年經常發生行山意外，為提升搜救行動效能，警隊研發出各種創新的智慧搜救方案，包括3R搜救方案及HKSOS手機應用程式「Signal Radar」和「RescueAI」，用以提升跨部門搜救協調能力，保障市民戶外活動安全。

來年是香港警隊成立180周年，警隊將推出專題網頁及一系列慶祝活動，希望市民踴躍支持，一起守護香港。