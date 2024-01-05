唐狗咬人｜被狗咬須面對3風險　醫生提醒記下狗隻特徵　盡快求醫

一名網民在社交媒體發文指兒子在荃灣沙咀道遭一隻唐狗咬傷面頰，導致他口和鼻受傷，或需進行激光治療。急症科專科醫生林沛堅提醒，傷者或需面對瘋狗症（狂犬病）、狗隻口水的細菌和破傷風的風險，故被狗咬傷後應盡快求醫，同時記下狗隻的主人聯絡方法、又或狗隻特徵以待後續跟進；至於被咬者會否留疤和是否需要處理，他認為需再觀察一段時間，目前言之尚早。



上周六（2023年12月30日）早上約10時半，鄭姓男童走近一隻在一間汽車玻璃店舖門口休息的唐狗時，唐狗突然狗傷他的面部，其父母隨即帶他到仁濟醫院治理。（資料圖片）

林沛堅直言，雖然本港80年代起透過各種措施，令本地的瘋狗症個案近乎絕跡，但至今仍有零星的輸入個案，且仍缺乏有效治療方法、死亡率亦高，「如果傷口位置接近中樞神經，例如面部，病發率會更高」，因此被狗咬後應盡快求醫，由醫生協助清洗傷口和評估是否需要接種疫苗，需要時更可能要注射免疫球蛋白。

他續稱，不少醫學研究均反映狗隻的口水會帶菌，因此要盡快求醫、由醫護人員協助洗傷口以清除異物，並觀察有否發炎，需要時更會處方抗生素，「治療一般不止一次，可能要覆診兩三星期觀察傷口的情況」；傷者亦可能會因被狗咬而感染破傷風，但因兒童疫苗接種計劃包括破傷風針，故家長不需要太擔心，惟如成人等很久沒接種疫苗的話，建議求醫時接種破傷風針。

林沛堅指，雖然本港80年代起本地瘋狗症個案迎乎絕跡，但至今仍有零星的輸入個案，因此被狗咬後應盡快求醫，由醫生協助洗傷口和評估是否需要接種疫苗。（資料圖片）

他認為盡快求醫是最重要，因被狗咬傷後流血量一般不多，「而且現場環境可能很難為傷者乾淨地洗傷口」，特別提到不要隨便塗抹藥膏或敷藥；並應盡快聯絡狗主及記下聯絡資料、狗隻的接種紀錄等，以待警方或漁護署跟進，「如果是被流浪狗襲擊或不知道狗主身分，則應記下遇襲的時間地點、狗隻大小和顏色以至品種等，這些特徵都有助警方和漁護署找到狗隻並帶走檢驗。」

涉事男童的父母擔心兒子或留下疤痕、甚至計劃進行整形手術，對此林沛堅稱現時言之尚早，「意外只是發生了數日，傷口仍會有變化，現在應先控制好感染，等到傷勢穩定後才考慮復原問題，會否留疤最少要兩三星期後才看到」，目前應繼續覆診看傷口是否受控和消腫；另外如男童遇襲後有心理創傷，平日的行為或會出現變化，家長應多加留意。

如有人被狗咬傷，旁人應盡快聯絡狗主並記下其聯絡資料、狗隻的接種紀錄等，以待警方或漁護署跟進，如被流浪狗襲擊或不知道狗主身分，則應記下遇襲的時間地點、狗隻大小和顏色以至品種等資料。（資料圖片）

事發在上周六（2023年12月30日）早上約10時半，在荃灣沙咀道經營車房的鄭生鄭太的兒子，走近一隻在附近一間汽車玻璃店舖門口休息的唐狗時，唐狗突然「拱咗起身，咬到佢塊面」，鄭太隨即帶兒子到仁濟醫院治理。鄭生稱兒子事後面部腫脹，眼睛難以張開，周一（1日）帶兒子到港安醫院治療消腫，當時醫生稱兒子面部有機會留疤，或需要做激光治療。

警方表示，12月30日中午12時24分接獲一名女子報案，指當日早上10時許與7歲兒子經過沙咀道168號對開位置，兒子欲與狗隻玩耍時，突然遭狗襲擊咬傷面部，隨即帶兒子到仁濟醫院治理，已通知漁護署跟進事件。漁護署指，去年12月30日接獲警方轉介相關個案，隨即展開調查，人員根據傷者監護人提供的資料，已成功聯絡相關狗隻畜養人。有關狗隻現於本署轄下動物管理中心接受狂犬病觀察。

▼受傷男童遇襲情況▼

