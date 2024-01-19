正生騙案｜李永雄獨家回應　提公開財政無人理　指林希聖黑箱作業

基督教正生會董事涉嫌串謀詐騙5000萬元，警方拘捕4名董事及通緝3名離港董事。涉案被捕人之一的李永雄傳道，今早（19日）開腔接受《香港01》訪問，指約十年前應教友湯德崇邀請成為正生會及正生書院的董事，惟多年來只是掛名董事「橡皮圖章」，無權過問財政。他曾多次提醒正生會創辦人林希聖要公開財政，切勿將「公家錢」轉入私人戶口，否則「水洗都唔清」，奈何未被理會，他認為對方被通緝是「應得嘅」。

李永雄又指，眾董事兩年前曾會面，此後一直未有開會。直到一個多月前，林希聖、陳兆焯、劉振華約他飲茶，席間林及陳提到要將資金轉往英國發展事工及購買物業幫助年青人，展示了一些英國物業的圖片，故他沒有質疑。他呼籲被通緝的董事回港交代：「我覺得佢哋三個應該返嚟香港交代，如果唔係呢一世都孭住罪名」。



李永雄在住所內回應事件。（香港01記者攝）

《香港01》記者今早到李永雄位於深水埗區的住所了解情況，李表示昨日（18日）警察上門查問有關正生會及正生書院的事宜，「警察問我有冇錢過手，我話完全冇過手，點會欺騙啫？」他表示暫未接觸到其他涉案人士，表明自己會即時辭任董事。

李永雄解釋，約10年前應教友湯德崇邀請成為正生會及正生書院的董事，惟多年來只是掛名董事，從來沒有、亦無法過問正生會及正生書院的財政狀況，「我哋無份量，我哋係橡皮圖章嚟㗎，佢（林希聖）係創辦人，佢keep住哂……林希聖同陳兆焯唔畀我睇（盤數）」。

李永雄自言擔任董事多年，多次提醒林希聖要保持財政透明：「我話財政一定要畀人知，佢又唔畀人知，而家有事啦，主要係林希聖唔聽人講。」他續指：「我成日提佢哋公家嘅錢唔好入落自己私人帳戶，如果唔係水洗都唔清。」奈何對方未有理會。李永雄形容林處理手法是黑箱作業，他無奈道：「我哋提咗佢，佢唔聽我哋講，我覺得佢（被通緝）係應得嘅。」他呼籲被通緝的三名董事回港交代事件，否則一世都會背負著罪名。

李永雄不良於行，今早仍要去複診。（香港01記者攝）

記者問李永雄是否知悉正生會籌款幾千萬元及將資金轉移至英美等地，他坦言：「籌款係無問題，點知一籌籌到幾千萬，正生嘅支持者真係忠心。」並指眾董事約於兩年前曾會面，此後一直未有開會。直到一個多月前，林希聖、陳兆焯、劉振華約他到深水埗龍寶酒家飲茶，席間林及陳提到會將資金轉至英國發展事工及購買物業幫助年青人，並展示一些英國物業的圖片，他認為資金用作發展事工「理論上無問題」。

李永雄指一個多月前與林希聖及陳兆焯等人在龍寶酒家飲茶，對方會將資金轉往英國發展事工。

據了解，被捕4名董事包括李永雄（77歲）、湯德崇（69歲）、劉振華（50歲）及鄭天諾（34歲）；被通緝董事包括陳兆焯 （ 63歲）、林希聖（69歲）及陳友志（62歲）。