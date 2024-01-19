正生會涉詐騙｜湯德崇牧師獲准保釋　親回：已辭任董事　不便回應

基督教正生會涉嫌串謀詐騙5000萬元，警方拘捕4名董事被捕及通緝3名離港董事。涉案被捕人之一的湯德崇牧師，已獲准保釋。他今早（19日）回應《香港01》查詢稱，早已辭任正生會董事一職，稍後再研究是否有任何補充。



被捕4名董事包括李永雄（77歲）、湯德崇（69歲）、劉振華（50歲）及鄭天諾（34歲）；被通緝董事包括陳兆焯 （ 63歲）、林希聖（69歲）及陳友志（62歲）。

《香港01》記者今早到湯德崇牧師位於大埔區的住所了解，他應門時稱剛保釋回家，暫時不方便發言，並指要與正生會開會及了解情況後，再考慮是否回應；但他強調早前已辭任董事一職。資料顯示，湯德崇於2021年仍是正生會及正生書院的董事，但翌年6月1日湯同時辭任兩職位。

正生會涉案人士名單。

警方昨日（18日）在記者會中表示，去年底接舉報，懷疑正生會涉嫌詐騙，追查下發現該會在過去3年間，有300次大量資金轉移，分別資產購買及出售，13次匯款至境外，涉款5000萬元。過去兩日（17至18日），警方拘捕4名正生會男董事（34至77歲），並通緝3名已離港董事，包括正生書院校長陳兆焯。據了解，陳兆焯涉於3年前訛稱書院財困籲大眾籌款，其後涉案董事將大量捐款轉移到海外，並相繼離港，警方更發現有人於半年前募捐開始，已在整理個人資產甚至賣樓。

基督正生會涉嫌詐騙，警方拘捕4名涉案董事，追緝3名董事，並檢獲大量涉案文件。（蔡正邦攝）

新界南總區重案組第一隊總督察庾博瀚表示，於2020年10月至12月，有其中一名涉案人士，以正生書院校長身份透過Facebook帳戶及大眾媒體發起籌款活動，訛稱正生書院於2020年的捐款跌至新低，需要市民捐款，亦聲稱所得的款項會用作於「正生書院」教育用途上，呼籲市民加入一個名為「正生助學計劃」的籌款活動，目的是希望每個月籌得30萬，以支援正生營運。

庾博瀚續稱，調查發現「正生會」募捐活動前收到的捐款數字一直有所增長，而非像涉案人所述的財困情況。而作為「正生會」的附屬公司，「正生書院」是依賴「正生會」的撥款營運，但「正生書院」在這期間收到由「正生會」的撥款卻出現了異常下降，現象極不尋常。涉案人士在募捐活動中提到，收到的所有捐款將用於「正生書院」的教育工作上，但根據調查所得，「正生會」在2020年間共收到捐款超過4500萬港元，但「正生書院」最終收到的捐款只佔整體捐款數字中不足一成。

另外，警方亦發現，正生會部分的捐款戶口於2020年至2023年間有超過300次的的大額資金流動，當中有轉移至正生會旗下的10多個銀行帳戶，以及「正生會」董事及「正生書院」校長共同持有的3個私人聯名銀行帳戶，資金流動亦包括購買或出售資產；此外，調查亦發現，「正生會」於2022至2023年間透過13次匯款將大筆資金匯出至境外，涉及總值超過港幣5000萬元。庾又指，不但有涉案董事在案發後相繼離港，更有人涉嫌早在以欺騙手段公開籌款約半年前，開始整理在港個人資產，完成籌款後，一方面暗中將「正生會」資金轉走，一方面同時賣樓移居外地。

庾博瀚表示基於調查結果，警方於昨日開始一連兩日（17日至18日）採取行動拘捕4名「正生會」男董事，年齡介乎34至77歲；警方同時通緝3名相信已離港的「正生會」董事，包括「正生書院」校長陳兆焯。庾續稱，警方亦搜查了多個地點，包括與「正生會」相關地址，被捕人士的住所、其辦公地點，及「正生會」審計公司，檢獲了與涉案公司營運和員工有關的紀錄，銀行文件，財務報表，會議記錄及電子儲存裝置等。除此之外，警方同時針對「正生會」銀行帳戶採取必要措施，防止資金繼續被轉移至境外，目的是保障「正生會」及「正生書院」的財產以防止市民捐款被不法之徒挪用。