正生會涉詐騙｜香港、英國查冊分析　英子公司持3200萬元現金

警方周四（18日）指控基督教正生會的董事，挪用為正生書院籌得的4500多萬元捐款，拘捕四人，通緝三人，包括正生書院校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖。

《香港01》根據香港和英國查冊，整理正生會、正生書院及英國公司的財務報告。當年正生書院的籌款，用正生會的銀行戶口收款，但書院每年的捐款收入只有約百萬元。2022年設立的英國公司支援移英港人，為香港正生會的子公司，去年持有321.6萬英鎊（約3200萬港元）現金。而正生會的外幣現金，2022年新增英鎊資產，持有最多現金的貨幣。

根據公開查冊資料，難以判斷和分析正生會收到的捐款是否無用於書院的營運上；亦難以判斷英國子公司的資產與籌款的關係。



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籌款用正生會戶口 書院每年捐款收入只有約百萬元

「基督教正生會有限公司」（Christian Zheng Sheng Association Limited）和「基督教正生書院有限公司」（Christian Zheng Sheng College Limited）均是擔保有限公司，後者為前者的子公司。警方拘捕的4人及通緝的3人，均為上述公司的董事或前董事，部份人同任兩間公司。

涉案7人名單曝光。

2020年10月27日，正生書院校長陳兆焯在facebook發出貼文，指書院捐款跌至新低，因此呼籲籌款；11月再發出貼文，指經費只夠應付5個月的日常運作開支，希望「助學計劃」有3000市民月捐100元，令每月有30萬元營運資金。至同年12月，已有超過3000人月捐，紓解了書院的燃眉之急。當時捐款的收款戶口，為「正生會」的滙豐銀行賬戶。

警方記者會周四（19日）指控，當年籌款獲得4500多萬元，但用在正生書院的營運就不足一成。

《香港01》記者翻查正生書院、正生會的財務報告，正生書院2020年至最新的2022年，收到的捐款（donation received），分別約為95萬元、185萬元、100萬元；而正生會收到的捐款，為4534萬元、3804萬元、2076萬元。

不過，單從財務報告的資訊難以判斷和分析，正生會收到的捐款是否無用於書院的營運上。

正生書院校長陳兆焯，是「基督教正生會英國」的董事，該公司為香港正生會的子公司。陳兆焯近年穿梭英國、香港兩地。（正生會英國facebook）

2022年設子公司「正生會英國」支援移英港人

警方的另一個指控，是正生會在2020至2023年期間，在香港銀行的大量存款調離香港，涉嫌虛假陳述和串謀詐騙。

正生會近年設立「正生會英國」，主要支援移英港人。根據英國查冊，「Christian Zheng Sheng Association UK」（基督教正生會英國）於2022年2月15日成立，董事有五人，分別是正被通緝的陳兆焯和陳友志，另外三人是CHEUNG Pui Han、LI Ming Chun、WOO Chui Chun。

英國公司的實際控制人（​​person with significant control），為香港的「基督教正生會有限公司」。香港正生會的財務報告，亦列出「正生會英國」為子公司。

正生會英國的2022年成立至2023年2月28日的財務報告，擁有約321.6萬英鎊（約3200萬港元）的現金，稅務及其他開支只有數千英鎊。

正生會英國旗下設立三個社企（CIC），其中兩個已經完成公司註冊，由正生書院校長陳兆焯擔任董事。（正生會英國網站）

陳兆焯同任英國兩相關社企董事

陳兆焯同時擔任另外兩間英國公司「The Legends ZS CIC」和「iHERE CIC」的董事，均為「社區利益公司」（Community Interest Company），即社企，名稱與「正生會英國」網站列出的體育事工及心理健康、情緒支援活動有關。

正生會2022年新增英鎊現金

香港正生會公開的財務報告，無法看到有無轉移資產，但有列出港元和外幣現金細項，從2017年起一直有美元、加元、澳元、人民幣等，但截至2021年前一直沒有英鎊，直至2022年，就新增等值約2287萬港元的英鎊，超越港元和美元，成為最多現金的貨幣。

正生會在港仍擁千萬物業

警方亦指控，「正生會」董事及「正生書院」校長共同持有的3個私人聯名銀行帳戶，資金流動亦包括購買或出售資產。

翻查土地註冊紀錄，2022年10月，正生會3,000萬元出售長洲興隆正街一幢村屋予「611靈糧堂」。該幢物業是正生會於2021年4月以1,900萬元購入，只持有一年半，出售後賬面獲利1,100萬元。

另外，正生會現時於香港仍持有逾千萬元物業，包括大嶼山梅窩卓濤軒一間地舖。該舖是正生會於2002年以200萬元購入，無按揭，現市值約600萬元。正生會亦於2002年以110萬元，購入長洲山頂道一幅地皮，現市值逾500萬元，同樣未有按揭。

至於陳兆焯，警方指控他在為正生書院籌款前半年賣樓套現，準備移居外地。翻查資料，陳與妻子於2020年8月，即公開為正生書院籌款前三個月，以938萬元售出九龍塘達之路的自住物業。