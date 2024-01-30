石門站長者輕生｜七旬腦退化妻入住安老院　八旬夫接妻後尋短

港鐵石門站今午（30日）發生企圖謀殺及自殺案，一對長者夫婦被發現在殘廁內輕生，男不治女送院。據了解，71歲女事主患腦退化十多年，近年身體情況轉差，要入住安老院，80歲丈夫則與兒子同住。丈夫今日在住所留遺書後，到安老院接走妻子，繼而到石門站殘廁內自尋短見。



港鐵石門站殘廁發生企圖謀殺及自殺案，一對年長夫婦男死女傷，殘廁內遺下一部輪椅，大批警員在場調查。（林振華攝）

案發在今午約4時33分，警方接獲一名男子報案，指一男一女長者在石門站一個傷殘人士廁所內，懷疑企圖自殺。救援人員趕至，發現男事主陷入昏迷，女事主尚清醒，將兩人送往威爾斯親王醫院搶救，惟男事主延至下午5時許證實不治。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，駐站職員在下午4時許收到無障礙洗手間的行動感應器發出警報，即時前往查看，因叩門未有回應，遂開門了解情況，發現兩名事主後，隨即報警求助及處理跟進。事件期間列車服務未受影響。港鐵全線超過90個無障礙洗手間均裝有行動感應器，如使用者超過一段時間沒有動靜，會自動向車站發出警報。

警方表示，正調查1月30日在沙田發生的一宗企圖謀殺及自殺案，案中一名80歲男子死亡。下午約4時33分，警方接獲報案，指一名男子被發現倒臥於港鐵石門站的無障礙洗手間地上，頭部被膠袋包裹。身旁有一名坐在輪椅上的女子昏迷，頭部亦被膠袋包裹。人員接報到場，兩名男女昏迷被送往威爾斯親王醫院救治。該名男子於下午5時22分被證實死亡，而該名女子其後回復清醒。

初步調查顯示，二人為夫妻關係。該男子疑先用膠袋包裹其71歲妻子的頭部，涉嫌企圖謀殺，再疑以另一個膠袋包裹自己的頭部自殺。警方在現場檢獲兩個帶有繩索的膠袋、該名女子的輪椅以及兩人的個人物品，懷疑與案有關。警方稍後將安排進行驗屍，以確定男子的死因。

沙田警區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-2723與調查人員聯絡。

據了解，夫婦倆育有兩子，居住旺角區。梁婦於2009年患上老人癡呆症，近年身體情況轉差，要以輪椅代步，並影響說話能力，去年入住石門一間護理中心。事主留遺書稱，因妻子身體狀況，擔心自己年邁未能照顧。

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