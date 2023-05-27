救救照顧者｜暫託名額遠低需求　社協促訂照顧者政策：悲劇不再見

屯門綠怡居周四晚（25日）再發生涉及照顧者的倫常慘案，過去半年至少有四宗涉照顧者悲劇。精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵今日（27日）表示，社會現在多了討論護老者困難，政府亦開始關注照顧者，可是，政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，供應遠遠未能應付需求。



阮指，照顧者面對不同類別及程度的需要，除了仍然需增加更多現有服務名額，亦需要發展其他類型服務，特別是發展社區資源，但香港仍然未有照顧者為本政策及沒有一個官方統一的照顧者定義：「我經常想，如香港有照顧者為本政策及服務，（已離世）護老者生活會有甚麼不同.....（他們）會不會不用在病患、擔憂及悔疚中離開？不會再於新聞報導見到有關照顧者的悲劇？ 」



香港人口老化問題嚴重，照顧者支援依然很少。（資料圖片/夏家朗攝）

精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵今日在港台節目稱，香港仍然未有照顧者為本政策，亦沒有一個官方統一照顧者定義，當照顧者有需要時要到不同部門或服務單位，經歷多次不同標準的評估及審查，這些繁複或不成功的經驗會阻礙有需要的護老者對外求助。

阮淑茵指，雖然今年10月政府會設立支援專線，讓照顧者有需要時可以透過熱線電話尋求協助，但若背後的支援服務無改善，未必能真正支援到有實際需要的護老者，政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，並將於2023至24年度增加約30個日間暫託名額，但供應遠遠未能應付需求，而照顧者面對不同類別及程度的需要，除了仍然需增加更多現有服務的名額，亦需要發展其他類型服務，特別是發展社區資源。

精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵。（資料圖片）

阮淑茵認為社會現在多了討論護老者困難，政府亦開始關注照顧者，今年10月會將照顧者津貼計劃恆常化，並且金額提升至3000元。可是，社協認識一班基層護老者仍然未合資申請護老者津貼，因仍有四大申請門檻未放寬，包括領綜援及長者生活津貼、領傷殘津貼的照顧者仍是不合資格申請，並且要5年前開始申請長期護理服務才合資格。

阮淑茵指，她經常想，如果香港有照顧者為本的政策及服務，基層年長護老者如果有護老者津貼，有更到位的緊急支援服務及暫託服務，還有長者社區保姆計劃，已離世的護老者生活會有甚麼不同：「會否可以過得輕鬆一點？感覺到世界更多關心和溫暖？會不會不用在病患、擔憂及悔疚中離開？年長護老者可不可以過更快樂安心的晚年？不會再於新聞報導見到有關照顧者的悲劇？ 」

精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵指基層護老者的經濟壓力絕對不容忽視。（資料圖片／高仲明攝）

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