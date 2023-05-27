救救照顧者｜暫託名額遠低需求 社協促訂照顧者政策：悲劇不再見
屯門綠怡居周四晚（25日）再發生涉及照顧者的倫常慘案，過去半年至少有四宗涉照顧者悲劇。精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵今日（27日）表示，社會現在多了討論護老者困難，政府亦開始關注照顧者，可是，政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，供應遠遠未能應付需求。
阮指，照顧者面對不同類別及程度的需要，除了仍然需增加更多現有服務名額，亦需要發展其他類型服務，特別是發展社區資源，但香港仍然未有照顧者為本政策及沒有一個官方統一的照顧者定義：「我經常想，如香港有照顧者為本政策及服務，（已離世）護老者生活會有甚麼不同.....（他們）會不會不用在病患、擔憂及悔疚中離開？不會再於新聞報導見到有關照顧者的悲劇？ 」
精神健康諮詢委員會委員、香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵今日在港台節目稱，香港仍然未有照顧者為本政策，亦沒有一個官方統一照顧者定義，當照顧者有需要時要到不同部門或服務單位，經歷多次不同標準的評估及審查，這些繁複或不成功的經驗會阻礙有需要的護老者對外求助。
阮淑茵指，雖然今年10月政府會設立支援專線，讓照顧者有需要時可以透過熱線電話尋求協助，但若背後的支援服務無改善，未必能真正支援到有實際需要的護老者，政府現時提供約230個指定日間暫託名額和約330個指定住宿暫託宿位，並將於2023至24年度增加約30個日間暫託名額，但供應遠遠未能應付需求，而照顧者面對不同類別及程度的需要，除了仍然需增加更多現有服務的名額，亦需要發展其他類型服務，特別是發展社區資源。
阮淑茵認為社會現在多了討論護老者困難，政府亦開始關注照顧者，今年10月會將照顧者津貼計劃恆常化，並且金額提升至3000元。可是，社協認識一班基層護老者仍然未合資申請護老者津貼，因仍有四大申請門檻未放寬，包括領綜援及長者生活津貼、領傷殘津貼的照顧者仍是不合資格申請，並且要5年前開始申請長期護理服務才合資格。
阮淑茵指，她經常想，如果香港有照顧者為本的政策及服務，基層年長護老者如果有護老者津貼，有更到位的緊急支援服務及暫託服務，還有長者社區保姆計劃，已離世的護老者生活會有甚麼不同：「會否可以過得輕鬆一點？感覺到世界更多關心和溫暖？會不會不用在病患、擔憂及悔疚中離開？年長護老者可不可以過更快樂安心的晚年？不會再於新聞報導見到有關照顧者的悲劇？ 」