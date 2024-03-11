樂翠臺億元維修風波︱法團作廢授權票　承建商稱終止或索千萬賠償

柴灣樂翠臺的億元大維修風波，將於明晚（3月12日）舉行特別業主大會；惟開會前夕紛爭不斷，昨晚（10日）原定的授權票開箱日更一片混亂，法團主席及一名女街坊報稱受傷送院，居民則自發死守票箱直至開會一刻。今日（11日）法團突張貼通告，決定作廢所有授權書，明晚大會只限業主親身出席。負責工程的承建商則張貼告示，指去年與法團簽訂「授予合約確認書」後已投入大量資源，如最終決定終止工程，將追討總工程費約30%，即數千萬元賠償。大律師稱，賠償範圍必須視乎合約內的條款而定，不能一概而論。



負責大維修的承建商在屋苑張貼告示，指去年7月與法團簽訂「授予合約確認書」，至今已投入大量資源，如最終決定終止或暫停工程，將追討總工程費約30%，即數千萬元賠償。（羅日昇攝）

樂翠臺業主立案法團主席，今早再度嘗試回收票箱無果，被居民噓走。至今午，法團派員在大廈張貼通告，表示由昨晚開始多次嘗試回收票箱點算，但受到阻撓未能成功，更被不知名人士推撞，為此作出強烈譴責，並宣佈由於未能核實授權書的有效性，決定將有關特別業主大會的授權書全部作廢，而明天的業主大會「迫於無奈下」在沒有有效授權書下繼續舉行，但因場地問題，只限業主本人親身出席，而大會一切運作「法團有最終決定權」。

負責是次大維修的承建商，今午亦在大廈張貼通告，表示去年7月23日與法團簽簽訂「授予合約確認書」，確認了其公司的身份，又稱至今已經投入大量人力物力名時間，但工程卻處處受阻。由於工程受到延誤，以致造成巨大損失。文中續指，留意到明天的業主大會最終或會決定終止合約，提醒此舉乃毀約行為，會循法律途徑追討工程既得權益，參考過往案例，賠償金額以總工程費用計算約30%，即數千萬元。

承建商又指，2022年投標是次工程後，計算人工、物料、損耗、運輸及風險等，利潤亦達不到30%。即使受到多次不合法阻礙工程展開的衝擊，亦一直履行承建商責任。如果最後以法律程序追討賠償，希望各業户明白及理解，又強調希望避免訴訟，並會全力完成工程，盼法團及業主理性思考。

街坊余先生批評，現時法團主席仍未交出工程合約正本予居民查閱，並注意到承建商指工程合約是在去年7月23日所簽訂。但據居民所知，有關合約只是一封供應商確認書，即等同臨時合約，並非正式合約。雖然臨時合約具法律約束力，但賠償範圍只包括訂金、實報實銷等費用，並非賠償工程公司經濟上的損失，追討數千萬元只是承建商一面之詞。

他表示，從開始至今居民一直反對他們開工，但3月起工人已連續4次企圖衝進屋苑「強行開工」，但從未能出示正式合約甚至臨時合約。他指，假如沒有正式合約就不能購買「全保」，而屋苑的管業公司亦一早表明不會配合大維修行動，包括安全措施、清潔等。余生認為，基本上承建商是沒有條件開工，居民每次都有發信表示不同意進行工程，故所有因而產生的費用一概不會負責。

樂翠臺業主立案法團亦在大廈張貼通告，宣佈決定作廢所有授權書，明晚的特別業主大會將在沒有授權書下繼續舉行。（羅日昇攝）

大律師陸偉雄表示，不論有關「授予合約確認書」是臨時合約抑或正式合約，同樣具有法律約束力，若條款上有列明賠償範圍，毀約一方便要依合約上的條款作出賠償，但一切必須視乎合約內的條款而定，不能一概而論。

▼3月11日早上法團主席現身被噓走▼



▼3月10日晚上的混亂情況▼

