白色刺青低調添神秘魅力　若隱若現易遮掩　紋在這位置顯性感

紋身是一種藝術，但對於一些還沒真正認識它的人，就會認為它是壞人的象徵，但其實身上沒有紋身的人也不代表他們一定是好人。對於一些懂得欣賞紋身的人，他們都會有不同的想法，他們會認為紋在身上的紋身一定有它獨特的意義。如果你並不認識對方或是不知道他們的經歷，就不要在他們背後議論他們，因為這是一個很不禮貌的行為。

紋身是用來欣賞的，而不是讓你批評的。以前多數的人都對紋身很排斥，尤其是當他們看到一些男生的身上紋著老虎、龍等的這些紋身，就會認定他們一定是不良分子。但在現在的社會裡，十個人之中就有四個人的身上都會有紋身，而且有紋身的女生也越來越多了。



如果你認識身上有紋身的朋友，你就會了解他們為什麼會把紋身紋在身上。

當然男生身上有紋身已經算是很普遍的一件事情了，至於女生，就不是那麼多人能接受。有一些行業也不能接受有紋身的員工，尤其是服務業，因為他們需要面對很多客戶，擔心會遇到一些不能接受的客戶。但是一些女生還是抵抗不了紋身的魅力，所以還是選擇把自己喜歡的紋身圖紋在身上。如果你認識身上有紋身的女生，你就會了解他們為什麼會決定紋身在自己的身上。

如果你想紋身，但是又不想太張揚，那麼這些白色隱形紋身絕對適合你，因為它是白色的，紋在身上也不明顯，還能讓人感覺神秘又能突顯魅力。以前很多人喜歡黑色紋身，之後是彩色紋身，現在白色紋身也很受歡迎，而且很適合女生。

適合女生的白色隱形紋身位置推介（按圖放大閱讀）▼▼▼

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紋在手指縫間

不小心打開手指縫，才會讓別人看見，原來你有紋身藏在手指縫裡，如果不認真看，真的不會注意。而且紋一些小小的紋身在上面，會讓人有隱秘的感覺。小紋身無論是幾何形、表情還是文字，都各有各的特色，你也可以找一些對你有意義的圖案紋在上面，這樣可以隨時提醒著自己。

紋在手指上

這個和上面那個有點不一樣，它是直接紋在手指上；比起紋在手指縫上，這個比較明顯。喜歡單調的女生真的很適合一些線條設計，例如在手指上紋上一條白線，別人看起來像是綁了一條線，也像是戴了一枚戒指。當然在手指上紋上一些小的圖案，也是蠻可愛的。

紋在手腕上

手腕是多數女生有紋身的地方，很多女生都會選擇把自己喜歡的紋身紋在那部位上。如果想把文字紋在身上，可以考慮紋在手腕這個位置，它可以讓你常常看見，所以你也能用紋身來提醒自己。而且把一些小圖案紋在手腕上，再配上一些首飾，真的很有 feel 。

紋在手臂上

如果擔心別人不能接受你的紋身，那就盡量不要選擇這個位置。畢竟紋在手臂上很容易讓別人注意，除非你每天都穿著長袖衣服來遮住。但如果你能接受，紋在手臂上也是一個蠻不錯的選擇，畢竟手臂的面積也比較大，能紋一些大面積的紋身圖案。或許它會比較顯眼，但是它是白色紋身，所以不必特別擔心。

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紋在耳背上

應該很少人會想到把紋身紋在這個部位吧？畢竟如果女生把頭髮放下，就完全把紋身遮住了，只是偶爾撩下頭髮會被發現而已。而且把紋身紋在這部位，會讓男生覺得你特別性感。

紋在腳側邊

這個位置，能看到你的紋身的人真的不多，因為這個位置穿上了襪子或鞋子就看不見了，而且脫了它們也未必能注意到它。但是對於懂得欣賞紋身的人，無論紋在哪個位置，他們都會很喜歡，而且是想在身上的任何位置都紋上一個自己喜歡的圖案。

情侶紋身

這是適合情侶或是姐妹的白色紋身圖案，情侶紋身不一定要選擇黑色或是彩色，如果喜歡單調，不妨嘗試白色紋身，讓人對它有若隱若現的感覺。

紋身這種東西，你懂得欣賞，它就是一門藝術；不懂得欣賞，它就是一個讓身體看起來骯髒的圖畫。如果你是女生，又擔心紋了那些黑色紋身會被別人排斥，那就選擇白色紋身。或許你想嘗試紋身，可以選擇白色紋身來讓自己適應，它不顯眼，卻還是能帶出它的魅力。

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