台女著黑色小背心露出肚臍性感紋身　懷孕6個月凸肚突變喇叭花

我抱怨我那個可惡的老公！去年因為想說不會再生二胎了，肚子去刺了百合還發爆系跟大家分享！結果有了意外現在懷孕六個月，老公今天看我換衣服的時候突然冒出一句：「變喇叭花了欸，被拉長了」變喇叭花了欸….….他現在躲去上班了下班他完蛋了！

文：社員小芯（爆料公社）



性感紋身大崩壞！台女懷孕6個月「百合突變喇叭花」 網民安慰：好過紋玫瑰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網民回覆：「不管變什麼花 都好美。」、「還是很美，花開的更燦爛了。」、「還是很美啊！要準備算盤給他嗎？」、「支持扁妳老公一樣漂亮竟然皮在癢了。」、「看來老公是想被『獻花』了～XD還是很美！」、「還是很美…不一樣的美！」、「需要榴槤皮嗎？我家有。」、「把門鎖起來，給他好好懺悔，知道自己做錯了。」

「都是老公害的啊....建議照三餐打！其實還是很美的。」、「好險不是高麗菜...至少還是花。」、「這時候還好，最怕是肚子消風後圖案會變得很詭異。」、「別怕！玫瑰花變高麗菜、蠍子變成波士頓龍蝦的大有人在！」

「沒關係啦！起碼還是喇叭花！五年前刺了玫瑰花在肚子跟腰之間，如今已經變成高麗菜3.0」、「喇叭花不錯了！我有個朋友刺玫瑰花在肚子，懷孕去產檢護理師問她為什麼把高麗菜刺在肚子上勒。」、「沒事！我的捕夢網因為懷孕都變撈魚網了，還好生完就回來了。」、「老公求生意志薄弱。」

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