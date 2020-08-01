性感女神安心亞「私密部位」首見光　英文紋身意思極暖心

安心亞辣騷美背、側乳，為新專輯《愛得起》造勢，也讓左側乳下方的紋身曝光，她說自己很愛跟媽媽說肉麻話，人生首次紋身就是為了表達對媽媽永恆的愛，「刺了媽媽的英文名字加"is my air"（你是我的氧氣）。」她鼓勵大家勇敢表達心中的愛，特別設計「愛的紋身」紋身貼紙，號召百名粉絲上網報名，接力紋身。

側乳紋身首曝光 鼓勵大家勇敢表達心中愛（點圖放大瀏覽）：

她身上除了留有關於媽媽的印記，2年多前參加紐約時裝周時正巧是生日，決定在手腕紋飛機當禮物，「我很喜歡飛機，希望事業能一飛衝天、往自己想要的目標邁進」。不料飛機紋身招來怪桃花，某位友人看見她Po的照片之後，示愛說要去刺個停機坪，浪漫告白讓她「O嘴」並神回：「千萬不要！正在高飛的我沒有要降落！」

她提到紋身是很私密的事情，目前包含腳踝共有3處紋身，只有部份好友知情，有次不小心被媽媽發現飛機紋身，急忙回「是畫的啦」帶過，笑說今天回家得誠實面對媽媽。另她預告8月9日會和禾浩辰在簽唱會合體，「之前禾浩辰跳《輕樂心》舞蹈很有他自己的風格，如果要尬舞也非常期待」。

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