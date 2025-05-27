Payment Asia破解傳統支付流程弊處｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，Payment Asia香港業務總監楊怡家女士展示了AI技術如何革新支付行業，特別是在智能客服、電子身份驗證（e-KYC）和自動化流程方面的突破性應用。



楊女士指出，傳統支付流程常面臨即時支援不足、申請手續繁瑣、批核時間過長等問題。為此，他們推出AI解決方案，透過智能助理自動處理商戶查詢、引導申請流程，並提供24/7支援，大幅縮短處理時間。例如，AI能自動提醒商戶補交文件，並在e-KYC環節快速驗證身份，同時確保數據合規，避免敏感資訊外洩。

📢按此足本重溫「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」所有講座🤖

此外，Payment Asia強調與傳統銀行的合作，整合AI技術以優化數碼生態圈，例如透過生成式AI聊天機器人協助物流商戶簡化支付流程。這些應用不僅提升效率，更推動了對話式商務（Chat Commerce）的發展，讓中小企業能更靈活地應對市場需求。

講座展示了AI如何從技術層面落地，實際解決支付行業的痛點，為企業提供更安全、高效的智能支付體驗。