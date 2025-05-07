《香港01》企業AI升級交流日 數字專員：超算中心年內算力3千匹
撰文：賴卓盈
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《香港01》今日（7日）在灣仔會展中心舉辦企業人工智能升級轉型交流日，數字辦公室數字專員黃志光表示，政府循算力、算法、數據及治理4方向發展人工智能。早前建立的超算中心，去年提供1300匹算力，今年會再提升至3000匹。
黃志光：4方向發展人工智能
政府數字專員黃志光表示，政府由算力、算法、數據及治理4方向發展人工智能。政府早前在數碼港成立超算中心，去年提供1300匹算力，今年內會提升至3000匹。算法方面，政府早前創立人工智能及機械人研發中心，目前中心已有16個研發項目。
政府內部有AI應用道德框架
至於數據開發，黃指現時大灣區個人信息跨境流通，為香港提供更多數據。政府内部亦已就人工智能的應用制定道德框架，從而作出適當規管。
聯想方案：業界仍面臨數據方面挑戰
聯想方案服務業務集團亞太區總經理何一凡指，現時業界仍面臨數據方面的挑戰，因為企業需要大量精確數據才能建立獨特的人工智能模型，對數據的要求較高。此外，由於人工智能消耗較多電力，在「可持續發展」上亦構成挑戰。
思科推出AI原生網絡運營 提供順暢網絡連接
思科香港、澳門及華南區總經理封小韻則指，為應對人工智能對算力的要求，思科已推出「AI原生網絡運營」，提供更順暢的網絡連接。
AIFT：提供資訊安全風險評估
AIFT Enterprise策略與營運總監冼穎珩指，人工智能發展下，資訊安全亦十分重要，AIFT Enterprise會幫不同企業評估資訊安全風險。
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