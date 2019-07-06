千奇百怪洗衣袋 讓你不再討厭做家務！

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忙碌的上班族需要每天換衣服，如果日常放任衣服越堆越多，到週末更是連看都不想看一眼。要讓洗衣也能帶給你好心情，不如手動變換環境中的小物件，主動為自己的日常增添點趣味性，讓這些百變洗衣袋和洗衣籃來幫你吧！

愛貓一族的專屬

超級療癒的軟萌生物成為家中角落常在的可愛，有沒有緩解洗衣的不適？即使在洗衣的時候也有貓貓陪伴著你！如果是家中也養貓的愛貓一族，洗衣的時候可別看花眼咯～

Felissimo 貓部貓咪洗衣袋 ¥80

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屬於旅行者的紀念品

走遍世界各地的你，也可以輕鬆把自己的喜愛統統置入家中——日本節慶飄揚的的鯉魚旗，瀕臨滅絕的西藏虎，亦或是成為更好前幫助自己無所不能的冠軍沙袋。看一眼就能記起美好的瞬間，無論是在家中或者公差旅行中，超級吸睛的印花也能一秒讓你告別懶惰，馬上就能快快進行洗衣工程～

doiy 鯉魚洗衣袋 ¥79

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doiy 西藏虎洗衣袋 ¥128

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Suck UK Punch Bag Laundry Bag ¥199

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簡潔生活品味

如果你喜歡無印良品的簡潔風格，那你必定喜歡以下推介的洗衣籃！造型特別之餘感覺時尚又有品味！

皮質收納髒衣籃 ¥45起

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特大簡約髒衣籃 ¥89.9

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布藝可折疊髒衣籃 ¥39.9起

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讓洗衣變成日常中的小幸福，就是這麼簡單！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)