平價版馬爾代夫：體驗沙巴 玩遍海陸空

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放假係時候要出走啦！揀啱時間就好快啲出發，事關KKday會資助你去旅行！今日小編就介紹吓沙巴呢個可以媲美馬爾代夫嘅天堂啦！

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馬爾代夫雖然是人間天堂，可惜消費太高，去個四五天動輒人均需要一兩萬，小資男女實在是負擔不起啦～但是！馬來西亞的沙巴同樣擁有椰林樹影、水清沙幼的美景，而且和香港的距離比馬爾代夫近多了，要來個快閃旅行也很ok！除了有海天一色的海灣，東南亞的第一高峰、4095米海拔的「神山」Mount Kinabalu也位於沙巴。旅客也可以同時體驗熱帶雨林的生態，探望一下長鼻猴跟紅毛猩猩。現在就讓小編推介如何輕鬆體驗這個無污染的天然度假聖地吧！

1. 美人魚島浮潛＋紅樹林遊船看長鼻猴和螢火蟲！

美人魚群島包括三個島嶼（Mantanani Besar Island、Mantanani Kechil Island、Lungisan Island）海水清澈見底，藍天碧海的環境下絕對可以大拍美照！海底的世界更是繽紛爛漫，大家可以上演真人版的Finding Nemo找找小丑魚哦～浮潛過後可以乘船到紅樹林探訪長鼻猴，然後在海灘上等待落霞燒紅半邊天的景色，帶著淡淡鹹味的海風吹著，感受大自然的美。呼～活著真好！

活動了一整天，享受一個豐盛的晚餐後，又是時候出動看螢火蟲了。香港是石屎森林，要看到營火蟲的機會微乎其微，現在大家有機會親眼看到這種可愛又神奇的小昆蟲啦。

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2. 於「神山」上飛翔，感受自然神奇力量

總是想體驗一下在空中翱翔的感覺，可是skydiving又太刺激了？現在可以試試玩空中滑翔傘，並在東南亞最高峰「神山」上空飛翔，當一隻自由自在的小鳥～在高空中可以俯瞰飽覽神山以及附近的風光，飛行時間大約是15-25分鐘，飛行時間按當日風速而定，而且全程都有教練陪伴左右，安全絕對不是問題，新手都可以輕鬆駕馭。

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3. 活動過後就是要全身按摩，把一整天的疲勞都好好釋放吧。

上山下海過後身體實在是累透啦，來到東南亞當然是要好好體驗Spa和全身按摩，將旅途的疲累都釋放出來。這一家的按摩達四星級水平，環境寧靜並有專車接送，在KKDay上購買套票更加贈15分鐘桑拿，將內外的勞累都好好放下，然後再享受餘下的旅程吧～

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4. 到了沙巴當然是要瘋狂打卡，4G數據電話卡是必須！

來到了風光如畫的人間天堂，當然是要瘋狂打卡讓身邊的朋友都羨慕一番！雖然Wifi蛋很流行，但是每天都要為它充電又要多帶一個東西出外實在太麻煩了。最方便的方法當然是直接購買當地的電話卡，那就可以輕裝上陣囉。

這張電話卡提供4G速度即插即用，有效期七天，並且使用全馬來西亞最大的電訊商，絕對是質素保證。加上可以在酒店前台領取，實在適合愛方便的大家～

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(KKday截圖)

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)