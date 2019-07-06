長者專用家居健康儀器 必須要有血壓測量器！

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正所謂家有一老如有一寶，而老人家嘅健康都特別需要照顧㗎！身體健康對每一個人講都好重要，平日一定要保健養生之餘，定時check住自己嘅身體狀況都係必須嘅。所以今日小編為你推薦幾種家居必備嘅健康儀器！

1. 家用血壓計測量儀 領券價¥58 (原價¥468)

如果屋企人有長期病患，例如糖尿病﹑高血壓等等，咁就要定期check住自己嘅血壓同心跳是否正常喇！而且覺得頭暈身㷫唔舒服嘅話，都可以即時測量一吓自己嘅身體狀況。

𠵱個家用血壓計測量儀只需充電2小時，就可以連續使用2個月，所以有咩緊急情況用起上嚟都唔會冇電。內置鋰電池可使用USB充電，十分方便使用。全程仲有語音指示，話你知「測量開始」﹑「請勿移動或說話」﹑「你的上壓是‥‥‥」﹑「你的血壓屬正常或偏高‥‥‥」等等，所以就算就老人家，都唔怕唔識睇唔識用啦！而且係手腕式測量，十分方便，唔使好似傳統嗰種儀器咁要解開衣袖。

𠵱部血壓測量儀方便得嚟使用方法又簡單，重點係𠵱家買嘅話仲可以享有店舖優惠即減¥20，再可以領取優惠券即減¥50，到手價只需¥58 (原價¥468)！

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2. California Gold Nutrition蔬菜軟膠 $103.39起

平日即時有注意飲食，但食supplement去保健都好重要㗎！為你介紹呢個California Gold Nutrition蔬菜軟膠，支持健康的心血管系統。

California Gold Nutrition由美國進口，是出名有信心保證的保健產品，獲得多個用家的好評。California Gold Nutrition的蔬菜軟膠是經發酵生成的美國藥典級輔酶Q10，是於美國製造的TapiOgels™木薯粉素食軟膠囊。

輔酶Q10被認為是有益於健康線粒體功能的一種必需組分，並且研究顯示它可以為心血管系統和整體心臟健康提供支持。每天只需隨食物服用1粒素食軟膠囊，支持個人的心血管系統。

現在只需約$100就能每天support你的心血管系統，讓自己的身體保持健康。

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3. Raysgem智慧睡眠監測儀 ¥99

長期都瞓得唔好？睡眠質素對於個人健康係十分重要，如果睡眠質素唔好嘅話，唔單止會影響身體健康，而且仲會影響你嘅心理質素同情緒！Raysgem智慧睡眠監測儀就可以幫助你監測自己嘅睡眠質素，從而去改善睡眠習慣。

只需要將Raysgem智慧睡眠監測儀擺係枕頭，佢就會自動記錄你嘅睡眠習慣。睡眠數據可以反映身體很多不同狀況，例如需要超過30分鐘入睡﹑深層睡眠比例較低等等。

只需要下載埋Sleepace APP，就可以享有各種睡眠輔助功能，例如設置鬧鐘﹑助眠音樂﹑查閱睡眠報告等。有研究顯示喺瞓覺之前聽自然界嘅聲音會更加容易入睡，例如係海浪聲﹑下雨聲﹑露營柴火燃燒嘅聲音等。

想要有更好嘅睡眠質素的話，就快啲帶Raysgem智慧睡眠監測儀返屋啦！只需¥99！

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(產品資料以最新官方發佈為準)