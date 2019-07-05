迷你家用貼紙相片打印機 小文青最愛

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即使人人都有Instagram還有玩各種社交網站，但對與喜歡手寫日記的人來說，最窩心的還是在自己日復一日的一筆一畫、一黏一貼下，漸漸出爐的個人手帳。來自世界各地的手帳們運用各種小工具讓自己的手帳風格百變，各種風格的手帳內頁直叫人讚嘆，無論是復古系、極簡系、藝術系…… 在看過成千上百的美麗手帳後，有人發現在手帳們的實用工具中，出鏡率最高的還是非照片打印機莫屬。

比起只能在固定空間內使用的家用打印機，能夠被日常攜帶的隨身打印機更是被手帳們青睞有加，走到哪裡，圖都能出到那裡，一邊旅行一邊記錄方便得多！既然熱度和歡呼聲這麼高，不如一起來看看隨身打印機都有哪些優秀好物吧！

顏值過關必備款

住在仙女包包裡的隨身打印機也要顏值過關才行，放眼望去，近幾年的款式基本！沒有醜的！說到顏色，在眾多的打印機當中黑白款依舊是主流色，馬卡龍色也是兵家必爭，花紋少見，純色的便攜打印機持續立於不敗之地的原因可能是，照片和美景都很耀眼小小一抹純淨在其中才能更加突出。

惠普小印sprocket200手機照片打印機 ¥58起

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Fujifilm富士 迷你照片打印機 ¥1299起

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PAPERANG喵喵機二代P2學霸 ¥369起​

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+ 4 + 3 + 2

AR互動黑科技款

目前已經有一台普通照片打印機的手帳們基本都在思索下一個生產力工具要不要邀它入場，居然只要選取視頻畫面並進行打印後，再用手機掃一下照片，原來的短片就立刻可以播放出來……不再是定格的瞬間，而是一幀幀的回憶畫面，簡直不要太神奇！

Xprint極印手機照片打印機 ¥649

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華為便攜照片打印機 ¥279 (原價¥600)

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來年學霸必入款

沒有想到，有一天便攜打印機還可以成為便攜的學習利器，不但可以進行錯題整理，留言小紙條和練字方格紙也都不在話下，更有一些英文學習平台自主推出打印機，自此你收藏的英文單詞和例句也都可以統統打出來，媽媽再也不擔心你的學習了！除此之外，類似發票打印機的便攜打印機，不但可以把想要學習內容全部打印出來，喜歡黑白風格的同學又想要慳錢的話，學霸款便攜打印機更是高性價比的不二選擇啦！

得力便攜錯題打印機 ¥241

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+ 2

夏季出行馬上開團！這次，和你的迷你貼紙相片打印機一起出門吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)