湊女老竇同你盤點健康BB小食 營養健康食得放心！

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「衣食住行」係人類最基本嘅需求，當中以「食」為最重要嘅一環，對處於身體高速發育階段嘅BB嚟講就肯肯定更加重要啦。好多家長都會出盡法寶，務求令子女可以有最好嘅營養。除咗早午晚餐之外，其實餐與餐中間嘅小食都好重要，所以小編今日就同大家盤點一吓3款既健康有營養又好食嘅BB營養小食。

各位家長買奶樽嘅時候一定聽過Pigeon哩個牌子，亦一定對佢有晒信心。更重要嘅係，佢所有BB食品都係日本製造，安全十分有保證。

1. 日本嬰兒Pigeon 高鈣蔬菜圓圈餅（原價$30/盒 現特價$22/盒）

Pigeon𠵱款餅乾適合9個月以上嘅BB食用，哩個時候嘅BB應該係出緊牙仔，好需要啲固體食物幫佢訓練牙力。但如果係正餐轉固體食物，BB好大機會食得好慢，因而食少咗。要避免呢種情況，有哩類固體小食幫手就啱晒喇。而依一款蔬菜餅加入咗油菜同波菜粉，營養豐富。

𠵱一款蔬菜餅加入咗油菜同波菜粉，營養豐富。形狀大小亦專門根據BB手仔大小嚟設計，俾BB自己攞嚟食，可以訓練埋手仔抓握力。味道方面少少甜甜地，小編自己試過就覺得偏淡味，不過BB味蕾比成人敏感，所以好適個佢哋，小編囡囡都食得好滋味。

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2. Pigeon DIY手製蛋糕（原價$58/盒 現特價$42/盒）

同樣嚟自Pigeon嘅BB小食，呢款適合1歲以上嘅BB食用。一包就含有大約半隻雞蛋嘅蛋白質，對BB身體發育尤其重要。佢嘅做法同一般蛋糕粉差唔多：將一包蛋糕粉連同50ml牛奶放入附帶嘅烘焙用紙杯仔，放入微波爐或者焗爐加熱就食得。

畀飲開人奶嘅BB父母參考：小編就試過唔用牛奶，用人奶再加少少熱水整，一樣可以。另外，小編自己就認為對BB健康嚟講，用焗爐會好過微波爐，不過就冇咁方便，家長可以自行決擇。

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3. Pigeon 幼兒健齒糖(雜果味)（原價$32/盒 現特價$28/盒）

最後𠵱款比較貼合傳統意義上嘅零食，雜果味糖，適合一歲半以上食用。一包入面有齊士多啤梨、桃同提子味，可以作為俾BB嘅小獎勵。有別於一般糖果會損害牙齒，呢款因為用咗木糖醇作為甜味劑，所以反而對牙齒有益。

不過對比起前面兩款小食，糖始終比較甜，所以都係少吃多滋味，食太多對BB幼小嘅腸胃會造成負擔，一日三粒左右就啱啱好。

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以上三款日本進口嘅BB健康小食全部都可以喺零食大王網站上面搵到，仲可以順便儲埋分換到其他零食，啱晒大人細路一齊享受愉快嘅小食時間。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)