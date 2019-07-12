《 媽媽B啊 》返工也可以全母乳餵哺？全母乳媽媽必備單品

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世界衛生組織提倡，嬰兒首六個月全母乳餵哺，可以達到最理想生長發育速度和健康。隨後應繼續母乳餵哺和配合輔食品至兩歲。

世衛指出最近在一份大型文獻探討了多達20個有關全母乳餵哺的研究（Optimal duration of exclusive breastfeeding (Review)", Kramer MS, Kakuma R. The Cochrane Library, 2009, Issue 4). 總括出在首六個月全母乳餵哺比起加入奶粉餵哺有三大好處。

1. 有效減低嬰兒腸胃感染機會

2. 快速產後修身

3. 延遲月經

為了寶寶的健康和快速回復身型，我堅持了9個多月全母乳餵哺。萬事起頭難，首幾天，寶寶過度不正確吸吮不單磨損了乳頭和起了兩個大水泡，還會產生的強烈宮縮。這些我都咬緊牙關忍了下來，每一滴母乳都充滿抗體幫助寶寶抵抗病菌，而每一下宮縮象徵鬆弛了的子宮慢慢回復原狀。然後是數個月全天候每2-3小時親餵一次，直到產假完結。

回到工人岡位的第一個挑戰是：如何維持每天4-6次泵奶，每次間距最多6小時，每邊乳房每次最少20分鐘，以防產量下降。萬一鬆懈了一兩天使產量下降，往後便要用幾倍的時間提升。

這段時間，我使用了韓國的Spectra 9+ 電動雙泵，因為它輕巧方便外出，最重要是雙泵，可以省下一半時間。配合使用免手扶內衣就可以空出雙手，就可以邊泵奶，邊化妝；邊泵奶，邊吃飯，甚至是文書工作。

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能夠工作期間仍能全母乳餵哺，使寶寶隔空穫取營養和抵抗力，除了本身的紀律和堅持，還需靠些工具協助。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)