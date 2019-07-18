《 旅行旅上癮 》遊歷福島核電廠(1) 輻射探測機話你知有冇輻射

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旅行前後都有不少朋友擔心我，但其實日本政府一路致力清除核輻射殘餘物，（返還困難區域）道路與周遭的地區均經過詳細的清洗，道路沿路亦有不少放射性指數殘餘物，大部份情況下有都維持在0.1 μsv/hr（與東京一樣），所以無需擔心健康問題。

上網

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交通

筆者參加的旅行團是由東京出發，亦不太建議自行乘車前往，但據知由福島市中心出發，亦有一定的旅行團，用英文在網上找一下，一定會有，以下為東北交通推介：

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是次參加的一天遊為全日本唯一的參觀福島地震後的相關地區的旅行團，我們到訪了：

1.剛重新開放的福島縣浪江町

2.受災情影響後的和牛養殖戶（成了廢核激進主義者）

3.遭海嘯整個吞噬的請戶市4.穿越返還困難區與開放區的富岡町。

去完整個感受：

是次旅程一直攜帶輻射探測機，眼見為實，大部份開放地區已清除乾淨，沒有存在影響健康的過量指數，但無可否認的係核電的問題是依舊存在的，對大自然的影響亦係無可厚非。

日本政府未來計劃逐步開放返還困難區域，將會有更多的地區在八年後重新開放，但開放一年後的浪江町已開始全面整修，如果想觀賞廢墟感的話，可能要把握未來一年了。

本文將會加入大量文字描述，另外因手機拍攝還望見諒。

去的時候大家在東京出發，因為位置較遠，加上其實影響的範圍本來就是較鄉郊的地方，所以都要有大約3小時的車程。

經歷3小時車程，開始抵達剛復興的地區，圖中所見為部分町決定不原址重建城鎮，改為重新開發新區作建設，筆者參觀當日為日本假日，但仍見不少工人努力工作。

沿途中有不少土壤運輸車，在核災過後，日本政府決定將受核輻射影響的區域的50cm土壤收起，放進黑色膠袋當中，在途中可見不少土壤存放區，但其實日本政府並沒有具體方案處理大批土壤，只有集中放置區內某幾個重要區域（大多為海嘯後區域）

浪江站（剛重新開放一年）

值得注意的是，當中富岡與浪江站的缺口在地震後8年仍未修復，主要因為地理位置處於返還困難區域、福島該沿岸區為農業地區，不是主要經濟活躍地，因此自然遲遲尚未開通。

*預計今年會重新開通不見了8年的缺口道路。

浪江町主要大街（現時已可見舊建築已清拆得七七八八）

大多因經歷8年缺乏維修加上因重新開放後，政府需開始收回建築稅，如清拆建築物，政府將資助清拆費用，並不需徵稅）大部分不返還原地居住的居民大多都清拆原址，留下土地。

+ 3 + 2

浪江小學

311大地震發生時為星期五下午上課期間，現在已長大成人的他們，在這裡卻留下了永不能忘記的一日。

Netflix dark tourist 片中的餐廳

片入面的記者為營造恐慌情況，不斷表示食物十分不安全，但望見一個個為復興而努力的面孔，加上日本政府清除了所有因核事故後受影響地區的豬牛羊，更可放心進食面前的食物。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)