《本週之最》 第一位： QCY T2C無線運動藍牙耳機

網購攻略
網購攻略
撰文：
最後更新日期：

小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位： QCY T2C無線運動藍牙耳機

立即睇吓以下產品有幾抵買！

本週之最：QCY T2C無線運動藍牙耳機 震撼價¥149起 原價¥169

QCY嘅藍牙耳機一向好出名，取得多項品質專業認證，包括國際藍牙認證BQB、歐洲ROHS、美國FCC、歐盟CE、日本TELEC/MIC、韓國KCC/MSIP、國際IP防塵防水認證等，產品至今共擁有９項發明專利、14項實用新型專利及29項外觀專利。

新一代QCY T2C無線運動藍牙耳機，立即睇吓同上一代有咩分別！

•  TSC新升級後，放耳機嘅盒蓋有磁力，令收納耳機更方便！

• 充電容量增大至800mAh，可以支持32個鐘無間斷享受影音娛樂

低電量提醒功能，如果電量過低時，提示燈就會眨，話你知要充電喇！

QCY T2C無線運動藍牙耳機仲有好多好處，只要從耳機盒將耳機拎出嚟就會自動開機而且自行透過藍牙同你嘅電話或者其他電子設備連接。超迷你輕巧，僅重3.9克，拎出街好方便～

HIFI音質﹑RVC專業降噪﹑音質清澈，採用全新6mm全頻動圈單元，配合更輕薄嘅PET 材質震膜，帶來更均衡得音頻，音樂更富層次感；

操作簡單，無論播放﹑暫停﹑聽電話﹑換歌，都只需撳耳機上嘅多功能鍵，或者雙擊就OK～ 耳機外形根據亞洲人體工學製造，迷你小體積佩戴親密貼合耳道，即使劇烈運動都可以牢固鎖住喺耳仔，唔會輕易跌出嚟

平日鐘意出街聽歌打機睇片嘅你，一定需要一個藍牙耳機！而且QCY T2C無線運動藍牙耳機仲有4級深度防水，無論做gym做到幾大汗，又或者落雨，一樣都冇問題！

香港水貨店買嘅話都大概要$248㗎！趁住𠵱家咁抵，緊係網購買番個啦！仲有現金優惠券送你，即減¥20！

立即領取優惠券即減¥20！

👉按此領券購買👈

+4
+3
+2

第２位：英國Zitalen智能無油空氣炸鍋 震撼價¥268 原價¥1299

近排一直好流行無油空氣炸鍋，小編亦一直幫你哋每位物色緊唔好牌子又好用嘅空氣炸鍋，等大家多個選擇～ 今次抵買第二位嘅就係呢部出自英國品牌Zitalen嘅空氣炸鍋，擁有2L大容量，燒烤﹑煎炸﹑焗蛋糕都冇問題！

未聽過咩係空氣炸鍋？唔緊要，今日小編講你知～ 空氣炸鍋採用頂部與鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋內嘅空氣，喺大功率風扇作用下，可以急速循環鍋內熱空氣，從而快速地加熱脆化食材無需用油，就可炸出各種美食。

用空氣炸鍋煮食有咩好處？唔用油當然健康好多啦！可以有效地降低高達80%嘅脂肪量，一滴油都唔使用就可以食到香口鬆脆嘅炸物～

而且英國Zitalen智能無油空氣炸鍋可以自訂定時開關，輕鬆掌握煮嘢食嘅時間；唔會癡底不粘鍋，清洗都好方便。

𠵱家仲有超抵現金優惠券即減¥110！只需¥268就可以帶佢返屋企喇！(原價¥1299！) 原價4分一價錢都唔使! 

立即領取優惠券即減¥110！

👉按此領券購買👈

+4
+3
+2

第３位：西班牙品牌Sous Vide 低溫慢煮烹飪機 震撼價¥262.99 原價¥322

鍾意煮嘢食但又自問自己廚藝未係好精湛的話，一個西班牙低溫慢煮烹飪機絕對你嘅恩物！無論係牛扒定三文魚，低溫慢煮機都可以幫你煮得好食，保持肉質鮮嫩多汁，熟度均勻。

傳統煎牛扒好多時候都會煮到肉質太老，但裡面又未熟，令到口感好乾好硬唔好食。但係利用低溫慢煮機可以將食物真空慢煮，保存到肉質嘅鮮味同營養！

Sous Vide 低溫慢煮烹飪機來自西班牙品牌，利用真空恆溫烹飪食物，喺屋企自己煮都可以食到米芝蓮食府級別嘅美食。

低溫慢煮烹飪機用法好簡單：

1. 將適量嘅水注入一個食物器皿，例如普通嘅煲

2. 將慢煮機掛係食物器皿；

3. 輸入你想要嘅溫度同烹煮時間，然後再撳「START」

4. 當將水溫達致預設嘅溫度，就可以將預先真空處理好嘅肉類放入去器皿

5. 之後就可以烤出人間美食喇！

係咪聽落地獄廚神都啱用呢？以後唔使技巧，你只需要一個西班牙低溫慢煮烹飪機，就可以煮出廚神級嘅高級牛扒！三文魚﹑雞扒，一樣可以～　

立即領取優惠券即減¥3！

👉按此領券購買👈

+3
+2

第４位：日本雙面恆溫高壓霧化花灑 震撼價¥48 原價¥136

屋企沖涼時花灑出水量唔夠﹑冇得調整水花﹑水流太強令皮膚刺痛等等，平日有冇呢啲問題呢？咁嘅話你可能需要一個新嘅花灑頭！

近排呢個日本雙面恆溫高壓霧化花灑都好hit，事關佢利用日本技術強增壓，水花可噴射遠至10米；霧化出水令水花嘅沖擊力唔會太強而傷害皮膚；雙面出去可以隨意調節水花力度。

最犀利嘅地方就係佢「自由填充」嘅設計，可以任意係花灑頭加入自己鍾意嘅海鹽﹑沐浴露﹑香薰精油等，等你用花灑沖身時已經可以自動起泡！完全可以畀個全身沖涼體驗你！

仲等？快啲睇番個返去試吓啦！﹑𠵱家可以現金優惠券購買，即減¥20！到手價只需¥48！(原價¥136)

立即領取優惠券即減¥20！

👉按此領券購買👈

+3
+2

第５位：小米空氣淨化器 震撼價¥679起 原價¥729起

如果屋企有家人呼吸道系統較弱﹑鼻敏感等等，一部空氣淨化器絕對可以幫到你手！

小米空氣淨化器有三個系列包括2S﹑Pro，同MAX，針對唔同大細嘅顆粒物，針對使用嘅面積亦唔同。

米家空氣淨化器Pro改變空氣增壓系統，有500mh的顆粒物CADR值。 塔式設計令室內空氣形成大循環，成為室內嘅「空氣樹」，吸附灰塵﹑PM2.5甲醛等物質。 

顯示器會顯示室內空氣嘅質量，可以簡單睇到空氣嘅PM2.5濃度﹑溫濕度等。顯示燈分別有三隻顏色，話你知空氣質量良好程度：良好﹑中度污染﹑較差。

利用手機APP仲可以遠距離控制空氣淨化機，例如調較睡眠模式﹑風速﹑定時﹑空氣質量檢測等等，都可以透過手機查閱。

為咗家人同自己嘅健康，潔淨嘅空氣對身體健康好重要，十分需要買番部小米空氣淨化器！

👉按此購買👈

+2

(產品資料以最新官方發佈為準)

【肥妹開箱】肌肉放鬆按摩槍 舒展你的肌肉疲勞 只需¥359
【肥妹開箱】試玩家用健身平衡板 練好Core減肥冇難度 只需 ¥128
《本週之最》 第一位：韓夫人家用床上紫外線除蟎儀 ¥99
《本週之最》 第一位： 筋膜肌肉放鬆電動按摩槍
《 本週之最 》第一位： 家用小氣泡清潔儀 吸黑頭神器
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。