《本週之最》 第一位： QCY T2C無線運動藍牙耳機

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位： QCY T2C無線運動藍牙耳機

立即睇吓以下產品有幾抵買！

本週之最：QCY T2C無線運動藍牙耳機 震撼價¥149起 原價¥169

QCY嘅藍牙耳機一向好出名，取得多項品質專業認證，包括國際藍牙認證BQB、歐洲ROHS、美國FCC、歐盟CE、日本TELEC/MIC、韓國KCC/MSIP、國際IP防塵防水認證等，產品至今共擁有９項發明專利、14項實用新型專利及29項外觀專利。

新一代QCY T2C無線運動藍牙耳機，立即睇吓同上一代有咩分別！

• TSC新升級後，放耳機嘅盒蓋有磁力，令收納耳機更方便！

• 充電容量增大至800mAh，可以支持32個鐘無間斷享受影音娛樂～

• 低電量提醒功能，如果電量過低時，提示燈就會眨，話你知要充電喇！

QCY T2C無線運動藍牙耳機仲有好多好處，只要從耳機盒將耳機拎出嚟就會自動開機，而且自行透過藍牙同你嘅電話或者其他電子設備連接。超迷你輕巧，僅重3.9克，拎出街好方便～

HIFI音質﹑RVC專業降噪﹑音質清澈，採用全新6mm全頻動圈單元，配合更輕薄嘅PET 材質震膜，帶來更均衡得音頻，音樂更富層次感；

操作簡單，無論播放﹑暫停﹑聽電話﹑換歌，都只需撳耳機上嘅多功能鍵，或者雙擊就OK～ 耳機外形根據亞洲人體工學製造，迷你小體積佩戴親密貼合耳道，即使劇烈運動都可以牢固鎖住喺耳仔，唔會輕易跌出嚟；

平日鐘意出街聽歌打機睇片嘅你，一定需要一個藍牙耳機！而且QCY T2C無線運動藍牙耳機仲有4級深度防水，無論做gym做到幾大汗，又或者落雨，一樣都冇問題！

香港水貨店買嘅話都大概要$248㗎！趁住𠵱家咁抵，緊係網購買番個啦！仲有現金優惠券送你，即減¥20！

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+ 4 + 3 + 2

第２位：英國Zitalen智能無油空氣炸鍋 震撼價¥268 原價¥1299

近排一直好流行無油空氣炸鍋，小編亦一直幫你哋每位物色緊唔好牌子又好用嘅空氣炸鍋，等大家多個選擇～ 今次抵買第二位嘅就係呢部出自英國品牌Zitalen嘅空氣炸鍋，擁有2L大容量，燒烤﹑煎炸﹑焗蛋糕都冇問題！

未聽過咩係空氣炸鍋？唔緊要，今日小編講你知～ 空氣炸鍋採用頂部與鍋底嘅發熱裝置，快速加熱鍋內嘅空氣，喺大功率風扇作用下，可以急速循環鍋內熱空氣，從而快速地加熱脆化食材而無需用油，就可炸出各種美食。

用空氣炸鍋煮食有咩好處？唔用油當然健康好多啦！可以有效地降低高達80%嘅脂肪量，一滴油都唔使用就可以食到香口鬆脆嘅炸物～

而且英國Zitalen智能無油空氣炸鍋可以自訂定時開關，輕鬆掌握煮嘢食嘅時間；唔會癡底不粘鍋，清洗都好方便。

𠵱家仲有超抵現金優惠券即減¥110！只需¥268就可以帶佢返屋企喇！(原價¥1299！) 原價4分一價錢都唔使!

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+ 4 + 3 + 2

第３位：西班牙品牌Sous Vide 低溫慢煮烹飪機 震撼價¥262.99 原價¥322

鍾意煮嘢食但又自問自己廚藝未係好精湛的話，一個西班牙低溫慢煮烹飪機絕對你嘅恩物！無論係牛扒定三文魚，低溫慢煮機都可以幫你煮得好食，保持肉質鮮嫩多汁，熟度均勻。

傳統煎牛扒好多時候都會煮到肉質太老，但裡面又未熟，令到口感好乾好硬唔好食。但係利用低溫慢煮機可以將食物真空慢煮，保存到肉質嘅鮮味同營養！

Sous Vide 低溫慢煮烹飪機來自西班牙品牌，利用真空恆溫烹飪食物，喺屋企自己煮都可以食到米芝蓮食府級別嘅美食。

低溫慢煮烹飪機用法好簡單：

1. 將適量嘅水注入一個食物器皿，例如普通嘅煲；

2. 將慢煮機掛係食物器皿；

3. 輸入你想要嘅溫度同烹煮時間，然後再撳「START」；

4. 當將水溫達致預設嘅溫度，就可以將預先真空處理好嘅肉類放入去器皿；

5. 之後就可以烤出人間美食喇！

係咪聽落地獄廚神都啱用呢？以後唔使技巧，你只需要一個西班牙低溫慢煮烹飪機，就可以煮出廚神級嘅高級牛扒！三文魚﹑雞扒，一樣可以～

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+ 3 + 2

第４位：日本雙面恆溫高壓霧化花灑 震撼價¥48 原價¥136

屋企沖涼時花灑出水量唔夠﹑冇得調整水花﹑水流太強令皮膚刺痛等等，平日有冇呢啲問題呢？咁嘅話你可能需要一個新嘅花灑頭！

近排呢個日本雙面恆溫高壓霧化花灑都好hit，事關佢利用日本技術強增壓，水花可噴射遠至10米；霧化出水令水花嘅沖擊力唔會太強而傷害皮膚；雙面出去可以隨意調節水花力度。

最犀利嘅地方就係佢「自由填充」嘅設計，可以任意係花灑頭加入自己鍾意嘅海鹽﹑沐浴露﹑香薰精油等，等你用花灑沖身時已經可以自動起泡！完全可以畀個全身沖涼體驗你！

仲等？快啲睇番個返去試吓啦！﹑𠵱家可以現金優惠券購買，即減¥20！到手價只需¥48！(原價¥136)

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+ 3 + 2

第５位：小米空氣淨化器 震撼價¥679起 原價¥729起

如果屋企有家人呼吸道系統較弱﹑鼻敏感等等，一部空氣淨化器絕對可以幫到你手！

小米空氣淨化器有三個系列包括2S﹑Pro，同MAX，針對唔同大細嘅顆粒物，針對使用嘅面積亦唔同。

米家空氣淨化器Pro改變空氣增壓系統，有500mh的顆粒物CADR值。 塔式設計令室內空氣形成大循環，成為室內嘅「空氣樹」，吸附灰塵﹑PM2.5甲醛等物質。

顯示器會顯示室內空氣嘅質量，可以簡單睇到空氣嘅PM2.5濃度﹑溫濕度等。顯示燈分別有三隻顏色，話你知空氣質量良好程度：良好﹑中度污染﹑較差。

利用手機APP仲可以遠距離控制空氣淨化機，例如調較睡眠模式﹑風速﹑定時﹑空氣質量檢測等等，都可以透過手機查閱。

為咗家人同自己嘅健康，潔淨嘅空氣對身體健康好重要，十分需要買番部小米空氣淨化器！

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(產品資料以最新官方發佈為準)