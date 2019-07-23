《 淘寶小資女 》看完這幾間淘寶雜物店 又忍不住堆滿房間啦

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有冇學妹同小學姐一樣，見到可愛又好玩嘅小雜物，就會好想買番屋企呢？就算佢只係擺設，又或者係一件好細嘅物件裝飾，小學姐都好重視。小學姐就唔想咁自私，所以決定喺呢個淘寶小資女平台介紹埋雜貨，希望各位學妹比我燒著，一齊同小學姐入坑！

1) 和風貓飯Holyfun (4個藍皇冠)

呢間舖主打嘅係手機配件嘅裝飾，由於佢嘅色彩繽紛同公仔好得意，所以都引來唔少可愛風嘅學妹購買。而佢嘅裝飾品多數都係要自己後期加工嘅，鐘意手作既學妹唔好錯過！

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和風小花AirPods2無線藍牙耳機貼紙 ￥16.8

唔知道大家有冇用Airpods，小學姐個第一代就嚟用到黃黚黚，正覺得佢變得好核突嘅時候，喺淘寶見到呢一個貼紙。首先佢個公仔好可愛，機身貼紙以白色為主唔算太花巧，但係佢耳機柄嗰兩朵花花，對於我嚟講先係吸引之處。小學姐特別鍾意低調得來又有啲特別，所以完全中晒我口味，除咗呢一款之外仲有好多其他公仔貼紙㗎，大家亦都可以睇吓買家秀佢哋貼完係咩效果再決定。

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和風貓飯水瓶掛繩 ￥29.8

平時行山嘅時候會將支水放入書包，但係每次拎出嚟飲嘅時候又好煩，所以小學姐揀咗呢種掛繩，咩起上嚟其實冇咩負擔，又係正心口前面方便自己飲水。除咗行山之外，就算去遊樂場都一樣好適合用。

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2) 一個好玩兒的人 (1個金皇冠)

呢間鋪頭買嘅貨品多數以雜物為主，可以話係生活上日常都可以用到但無注意到嘅物品，例如整理電線嘅收納扣。另外，如果你係鍾意影硬件多嘅，呢間鋪頭都有好多拍攝道具，基本上都係幾蚊人民幣就有。

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迷你小電視放大框紙質電視手機支撐架擴大器 ¥24.99

呢個復古紙質電視機第一眼就覺得佢好好玩，雖然覺得唔應該買咁多雜物番屋企，但係20幾蚊人民幣買個番嚟擺，得閒煲劇用都幾好。佢其實係一個放大器，所以只要將手機放入紙盒度，就會大多幾倍。又或者過時過節買番嚟抽獎送畀朋友都唔錯。

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迷你手機擴音器底座懶人支架 ￥6.99

跟住就到呢一個迷你喇叭，佢塑料材質，運用喇叭擴音原理去播放音樂。賣家聲稱擴音效果在手機原有聲音大小上增加6-20分貝上下波動。咁細個size,平時帶出去旅行都好方便，不過建議大家幾蚊人民幣嘅貨品，對於佢嘅聲效音質各方面就唔好抱有太大嘅期望啦。

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3) 米立風物 (天貓－4.8分)

近期好流行一種風格就係簡約，但當然簡約風格唔係剩係得白色杏色咁簡單，都需要有好多裝飾品去襯托整體風格。如果你係鍾意佈置屋企嘅小角落，呢間舖絕對會比到你靈感。

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北歐風金色不銹鋼收納小托盤 ￥19.8起

簡單嘅金色不鏽鋼托盤，適合擺喺化妝枱或玄關。當然唔係嗰個人屋企都有玄關位，之所以要擺近門前，就係方便你返屋企就手放低物件，例如鎖匙,散紙。而放喺化妝枱就可以擺放小飾物又或者擺常用嘅化妝品，但係注意千其唔可以擺過多嘅嘢係托盤，唔係嘅話一個唔覺意就會變咗亂糟糟。

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4) TOY STUDIO (1個金皇冠)

以卡通為主嘅淘寶店舖，如果你係卡通迷，擁有一顆少女心，咁呢一間絕對會令你破產。事關佢有好多卡通商品，價錢亦都唔貴。飾品配件，手袋，家居用品，文具周邊咩都有齊晒。

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泫雅同款糖果色花朵髮夾 ￥13.8

小學姐認為一張靚嘅自拍，除咗你嘅顏值，髮型都好重要。來來去去千篇一律嘅長頭髮短頭髮，都唔夠有造型嘅髮型吸引，但係手殘嘅小學姐，對於髮型一竅不通，唯有用髮夾去做造型。而呢一款髮夾簡單易用而且色彩繽紛，絕對係呃like之選。

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卡通小狗貓咪屁股刺繡襟章 ￥4.8

小學姐身為一個貓奴，見到關於貓咪嘅商品就會心心眼。而今次竟然係貓屁股，對於癡迷於小黃貓嘅小學姐係唔會放過佢。雖然話佢可以做補丁貼，但件衫有冇穿窿我都係會照用係件衫到，另外用喺Cap帽到又得啫。

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5) 海貝海旗艦店 (天貓－4.8分)

最後終於要介紹一下相對比較實用嘅雜物淘寶店。佢有非常多嘅家居用品，收納又或者裝飾都有好多款。但主要嘅顏色都係以黑白色為主。物品實用得嚟，價錢亦都好平。小學姐有買過佢嘅假草裝飾品，5分滿分我都比佢4.5分架。

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簡約創意木質紙巾收納盒 ￥32

如果你辦公室張枱唔係好大嘅話，呢款收納盒就適合你。一個紙巾盒同時可以放到電話同埋筆筒，而且佢四四方方，放喺枱到嘅話比較容易同其他物品並列一齊，視覺上冇咁凌亂。而且佢有好多種唔同花紋選擇，推介！

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鹿頭創意門口置物架牆免打孔 ￥32

小型嘅收納，唔一定要有個盤先係叫收納嘅，掛喺牆到都可以㗎。呢款鹿頭比較適合對生活細節有要求嘅你，就係連一個鎖匙架都唔可以求求其其一個鈎。另外其實掛戒指頸鏈都可以添！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)