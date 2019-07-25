SaSa促銷大減價 精選貨品可享折上折優惠！

撰文：陳小昭
最後更新日期：
SaSa係女人買化妝品嘅購物天堂相信大家都知，但係原來𠵱家上網shopping嘅話可以有更多優惠唔知大家又知唔知呢！
同大家分享近排有咩至抵優惠啦！
1. 促銷大減價：
SASA𠵱家做緊清貨大促銷，指定產品有效期係7-9個月的話，結帳時輸入優惠碼【EXTRA】，即可享照價6折！
各種面部護膚同彩妝都一樣做緊優惠，快啲按此連結去睇吓啦！
促銷大減價(SaSa截圖)
2. 莎莎粉紅購物節：
莎莎粉紅購物節期間（2019年7月12日00:00至2019年7月28日23:59），一大堆貨品都做緊大減價，低至71%OFF！按此連結立即睇吓莎莎粉紅購物節有乜最抵買！
莎莎粉紅購物節(SaSa截圖)
3. 星期三VIP折上折：
逢禮拜三VIP會員仲可享折上折優惠，結帳時輸入優惠碼【WEDMORE】，即可享指定產品95折再9折！
星期三VIP折上折(SaSa截圖)
點先可以做到VIP會員？只要單一消費或3個月內累積消費額滿$1200即可成為VIP會員！
只要買滿$300就可以免運費送到府上，超級方便～ 姊妹們快啲選購你嘅心水產品啦💖
👉按此前往SaSa逛逛👈
(以上資料以官方最新發佈為準)