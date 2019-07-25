SaSa促銷大減價 精選貨品可享折上折優惠！

網購攻略
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SaSa係女人買化妝品嘅購物天堂相信大家都知，但係原來𠵱家上網shopping嘅話可以有更多優惠唔知大家又知唔知呢！

同大家分享近排有咩至抵優惠啦！

1. 促銷大減價

SASA𠵱家做緊清貨大促銷，指定產品有效期係7-9個月的話，結帳時輸入優惠碼【EXTRA】，即可享照價6折！

各種面部護膚同彩妝都一樣做緊優惠，快啲按此連結去睇吓啦！

促銷大減價(SaSa截圖)

2. 莎莎粉紅購物節

莎莎粉紅購物節期間（2019年7月12日00:00至2019年7月28日23:59），一大堆貨品都做緊大減價，低至71%OFF！按此連結立即睇吓莎莎粉紅購物節有乜最抵買！

莎莎粉紅購物節(SaSa截圖)

3. 星期三VIP折上折

逢禮拜三VIP會員仲可享折上折優惠，結帳時輸入優惠碼【WEDMORE】，即可享指定產品95折再9折！

星期三VIP折上折(SaSa截圖)

點先可以做到VIP會員？只要單一消費或3個月內累積消費額滿$1200即可成為VIP會員！

只要買滿$300就可以免運費送到府上，超級方便～　姊妹們快啲選購你嘅心水產品啦💖

👉按此前往SaSa逛逛👈

(以上資料以官方最新發佈為準)

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