SHEIN 網購教學 3分鐘學識網購歐美流行女裝

網購攻略 網購攻略

到底有啲咩係可以吸引到小編日夜網購？係愛定責任啊？係一顆要輕鬆幫大家無障礙去網購嘅心啊！今日小編又搵到一間網店又可以同大家一齊買！買！買！

SHEIN係一間服裝國際網購平台，雖然以女裝為主但都有男裝同童裝都買得到，另外大尺碼分類啱晒一班骨架較大嘅女生。既然係咁今日小編同大家一齊喺SHEIN到買靚衫啦！

小編一於同大家睇吓網頁版嘅SHEIN可以點樣買嘢！

去到SHEIN網頁當然就可以去睇下有咩衫褲啱自己﹐或者你可以先喺右上角位置，註冊一個新嘅帳戶。

喺我的檔案入面可以編輯暱稱、性別、生日，另外你可以自行設定平時着衫風格偏好，同身形資料。

之後就可以SHOPPING喇！SHEIN大部分嘅衫都會有MODEL相睇到，就算睇到相都已經令小編心思思去買！

提提你：可以CLICK落去產品詳情、尺寸睇吓碼數同布料啱唔啱自己～重可以睇埋其他買家嘅評論添！

決定好買咩就可以瀏覽購物袋，前往安全付款俾錢喇！

填寫好送貨地址保存，SHEIN提供信用卡/PayPal/支付寶，三款付款方式，再點選下單，轉頁就會到付款畫面俾錢就可以喇！

小編小發現：如果想再諗多諗先俾錢，可以喺我的訂單到搵返未付款嘅訂單，之後再俾錢都可以！

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而手機APP購物流程都大同小異，就等小編都幫大家一齊睇吓！

開咗SHEIN APP之後，會問你要唔要接收提示訊息，你可以自行決定～

去到主畫面可以先點選右下角我，登入返SHEIN嘅帳戶，以及設定顯示貨幣。

同一時間喺個人資料可以編輯暱稱、性別、生日，設定平時着衫風格偏好，同身形資料。

額外小TIPS︰喺女孩們可以睇到唔同配搭或顧客分享，另外重可以點選購物袋旁邊符號每日簽到可以儲到積分，用作換取商品！

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跟住去搵心水貨品，揀啱自己嘅尺碼同產品詳情就可以加入購物袋去俾錢喇！

結帳之後填寫返收貨地址，選擇以信用卡、PayPal或支付寶付款，最後購買就成功付款落單啦！

提提你：如果付款中途退出APP，之後都可以喺訂單入面到搵返！訂單有效時間為24小時～

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(產品資料以官方最新發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)