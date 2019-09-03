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日本插畫家長場雄嘅作品風格獨特，一向深受文青喜愛，而佢同各大潮流品牌合作推出嘅聯名商品更係經常俾人搶購一空！本地選物網站 unun 𠵱家就為大家獨家引入一系列長場雄商品，包括 T-Shirt，Tote Bag、Cap 帽、貼紙等等，當中更加有長場雄同 unun 聯乘嘅別注單品。

插畫家長場雄擅長以黑色單線條描繪出人物不同嘅形插及個性畫，畫風乍看之下雖然簡單，但個人風格非常強烈，今次unun 獨家引入長場雄嘅週邊商品，更聯乘推出獨家聯名 T-Shirt，長場雄嘅粉絲以後唔使再搵日本代購喇，上網就可以輕鬆買到心頭好！

長場雄自畫像（unun網站截圖）

長場雄 X UNUN EXCLUSIVE EDITION MISS

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長場雄經常以電影作為筆下嘅主題，今次同 unun 獨家聯乘推出嘅 MISS T-shirt 就取用咗香港電影花樣年華嘅經典場景、以簡約嘅硬線描繪出電影中觸動人心嘅一幕。同系列共有兩款商品，包括 T- Shirt 及兩用 Tote Bag，港產電影迷千祈唔好錯過！

長場雄MOVIE 100 插畫系列

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+ 3 + 2

除咗 Exclusive Edition 嘅花樣年華電影單品，長場雄亦於個人以電影為題嘅插畫集《みんなの映画100選》中選取部分嘅作品實體化成商品，此系列暫時共有 3 款 T- Shirt 及兩款 Cap 帽於 unun 出售，小編私心推薦以電影「這個殺手不太冷」為主題嘅各款商品，插畫選取咗 Leon 同 Mathilda 喺小套房內嘅 Training 嘅場景，咁具代表性，難怪非常搶手！

長場雄 GIRL 插畫系列

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+ 7 + 6 + 5

以女生為主角嘅 ”Girl” 系列插畫亦係長場雄常見嘅繪畫作品，描繪出都市女生嘅知性美同慵懶感。同系列共有 5 款 T- Shirt、3 款 Tote Bag、兩款貼紙及 1 款手巾仔，款款主角都各有特色，加上白 T- Shirt 夠晒日常易搭，值得同時入手！

unun 仲集合咗多個其他設計師及藝術家品牌，所有出售嘅商品全部屬於正貨而非代購商品，𠵱家香港訂單仲一律免運費，各位小文青仲唔快啲去尋寶！

(產品資料以官方最新發佈為準)