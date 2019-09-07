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轉眼間又嚟到旅遊淡季喇，趁住機票價錢回落當然要去番轉旅行！如果你有旅遊嘅打算，同時又係易賞錢App嘅會員，咁就啱晒喇，因為今期KKday做緊兩個只限易賞錢App會員嘅優惠！

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KKday X 易賞錢優惠二：指定地區行程產品 9 折優惠

KKday另外仲為易賞錢會員提供指定地區行程產品9折優惠，指定地區每隔一段時間就會轉，而今期則係新加坡、泰國及越南行程有折扣，大家記得定時check吓去邊有優惠喇！

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同場加映：KKday x HK01獨家台灣行程

唔係易賞錢會員都唔使愁，因為𠵱家KKday同HK01聯手手推出獨家優惠，全線台灣行程只要買滿HKD$500，埋單時輸入優惠碼【ZQ6N70】即減HKD$100！

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