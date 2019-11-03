朝朝煩惱着乜好?多款女生Smart Casual返工衫 10分鐘極速出門!

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返工幾乎佔去大家一日大部分時間，要長時間對人，又要保持專業形象，除咗要有極高嘅EQ，仲需要一套見得人嘅靚衫，將自己打扮得好好睇睇，心情都自然會好啲！之不過香港打工仔出咗名工時長，平時放得工嚟啲商場同boutique都隨時收得七七八八，難道又要犧牲星期六日喺屋企耍廢嘅時間？不不不，其實𠵱家網上都可以買到唔少返工靚衫，分分鐘比門市買仲要平！想知有咩platform買衫好？點樣先可以買得更划算？下文一次過話你知！

講到買返工衫，小編個人會偏向喜歡Smart Casual風格，既可以着出時尚嘅個人Style，又不失大方專業。要買呢類衫，建議大家可以去ZALORA，網站上囊括咗超過1000個國際品牌嘅男女服飾，除咗日常同返工衫褲之外，亦都有鞋款、手袋、飾物、化妝品等等，基本上一個網站已經可以搞掂由頭到腳嘅造型。

(ZALORA Facebook網站截圖)

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Mela London 雙圈環腰帶連身褲 HK$255 (原價HK$449)

ZALORA 2-In-1 Pinnafore Jumpsuit HK$236 (原價HK$329)

ZALORA 2-In-1 High Waist Tapered Pants Jumpsuit HK$262 (原價HK$329)

▼OL必備百搭上衣▼

Berrybenka 長袖綁帶上衣 HK$259

ZALORA Co-Ord Self Tie Jacket HK$98.9 (原價HK$329)

Mango 提花上衣 HK$299

▼OL必備百搭裙款▼

ZALORA Co-Ord Frayed Edge Tweed Skirt HK$151.9 (原價HK$229)

Mango 混棉鉛筆裙 HK$129 (原價HK$259)

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