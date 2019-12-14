聖誕禮物| 晚晚有煩惱 瞓覺瞓唔好?提升幸褔小物 聲波噴霧香薰機!

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聖誕節令人最期待嘅環節一定非「拆禮物」莫屬，無論係自己送畀自己，抑或收到人哋送嘅禮物，相信都可以為你嘅聖誕增添一點樂趣同節日情懷！以下係幾位小編一齊絞盡腦汁搜羅出嚟嘅十大精選「我最喜愛禮物」，每樣都係真心推介，絕對值得藉住聖誕節作為禮物氹吓朋友仔或者自己開心！想知十大排行榜有咩產品榜上有名就繼續睇落去啦！

【2019年度 最佳聖誕禮物第5位】

Stadler Form Mia 聲波噴霧香薰機(黑色) HK$340

香港地生活節奏急促，無論係打工一族、學生哥、家庭主婦/夫、退休人士等等都好，各自都會有各自嘅壓力及煩惱。所以，每當一個人靜落嚟嘅時間，就要對自己更好。或者你會有唔同排解壓力嘅方法，可能係選擇品嚐美食、打機、煲劇，或者做運動出一身汗。但其實，香味都有一種獨特嘅治癒力量，雖然看足微不足道，但卻可以無聲無色地令你放鬆心情、安撫煩躁、舒解壓力、緩解失眠。

來自瑞士嘅STADLER FORM MIA 香薰機，外觀簡潔大方，即使作為一個純擺設品，都係有過之無不及。STADLER FORM MIA 香薰機通過利用超級幼細嘅水霧，令香氣漫延至整個房間，最長可以擴散長達10個小時。而且操作時非常寧靜，另外仲有低水位自動關閉功能，即使訓覺時候都可以放心開住，唔怕會燒燶。

若果你身邊都有一位朋友，曾經向你訴說過自己嘅煩惱，即使你無能為力，幫唔上啲咩忙，送佢一部香薰機都係另一種打氣方式。

🔻重點功能介紹🔻

若果要數香薰嘅好處實在多不勝數，撳入下圖逐一話你知。

無疑，香薰機係一種可以提升生活幸褔感嘅家居好物，男女老少都適合。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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