【限時閃購】浴室寶&Iris暖風機!自用送禮都啱用 以後冬天唔怕凍!

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緊急呀緊急呀❗❗聖誕節又係時候買嘢獎勵自己喇！但係荷包過完個感恩節之後已經縮晒水...... 不過唔緊要！因為趁住聖誕節呢個周圍都減價嘅大日子，《一網打盡》都想同大家分享聖誕節嘅喜悅，決定推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品嘅活動！

聖誕快樂 Merry Christmas🎅！大家今年交換禮物嘅戰績豐唔豐富呢？準備好喺「Boxing Day」大拆禮物末呢？若果今年抽唔到或收唔到自己嘅心儀禮物都毋須灰心，因為網購回贈平台【一網打盡】已經為你哋準備咗兩大超抵Deal嘅超人氣爆品 —— 德國寶 移動浴室寶 & Iris Ohyama 人體感應陶瓷暖風機，即刻睇睇到底有幾抵買喇！

德國寶 - 移動浴室寶HTW-220 (香港行貨 包送貨) HK$629

天寒地凍嘅時候，每當要沖涼前都會十五十六，到底開唔開抽氣扇好呢？開咗的話，啲冷空氣一直飄入浴室，真係凍到震。但係唔開的話，就會成個空間瀰漫住水蒸氣，長久落去又會搞到地板同牆身都發霉。呢個煩惱，相信好多人都親身體會過。其實，只需要安裝一部「浴室寶」就從此冇煩惱。

不過，市面上嘅浴室寶選擇有好多，應該點樣揀好？小編就強烈推薦呢款有齊冷暖兩風功嘅德國寶 - 移動浴室寶 HTW-220，無論係安裝方式，抑或便捷程度都較其他牌子靈活同方便。事關呢款浴室寶有掛牆、掛鈎及座檯三種安裝方法，而最特別就在於掛鈎方式，因為只需要直接掛喺毛巾架或橫通上就可以，易裝又易拆，完全毋須再花錢請人安裝。啱晒浴室冇窗口，空間唔多，或者因為租樓而唔可以隨便鑽牆嘅家庭使用。

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網購價格對比：德國寶 - 移動浴室寶 HTW-220

Iris Ohyama Turbo Heat JCH-12TD3 人體感應陶瓷暖風機 HK$599

唔知你哋係咪同小編一樣唔怕黑，但同其他人一樣都係怕凍呢？每到冬天，即使關埋門窗都感受到陣陣寒風，搞到連夜晚瞓覺都瞓唔好。呢個時候，若果屋企有部暖笠笠嘅暖風機就幫到大忙喇！

Iris Ohyama嘅人體感應陶瓷暖風機唔係一般嘅暖風機，擁有人體感應功能，當檢測到有人時就會自動開啟，有效減少不必要嘅用電，更加慳電節能。而當房間冇人嘅時候，就會自動斷電，咁以後就唔使擔心自己「大頭蝦」唔記得熄機，安全又放心。熱風模式有三段溫度可以調較，熱風能夠傳遞至遠距離，唔單止可以放係房間內使用，就連客廳地方呢啲比較寬敞嘅空間都冇問題！以後冬天，就算一個人都唔再怕凍！😂

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網購價格對比：Iris Ohyama Turbo Heat JCH-12TD3 人體感應陶瓷暖風機

提提大家，以上產品數量有限，售完即止。想要買到超抵Deal嘅人氣爆品就立即動起來去搶喇！💗

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